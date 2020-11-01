戀情被反對…高雄20歲男「聽女友話」狠殺女友媽！1刀刺斷動脈奪命

▲高雄19歲鄭女不滿戀情受阻，竟與男友密謀殺母。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者戴若涵／高雄報導

高雄市大社區金龍果菜市場2019年7月發生一起人倫悲劇！一名年僅19歲的鄭姓女子因為不滿與20歲韓姓男友的戀情遭父母反對，竟然教唆男友殺母。韓男一刀刺進女友母親左頸部，導致其因失血過多宣告不治。事後鄭女、韓男分別被判刑15年6月、13年8月，全案最高院審理中，另外，韓男還需賠償鄭女父親、鄭女外公外婆166萬、112萬元，可上訴。

判決指出，鄭女2017年在網路上認識韓男，隔年2人進而交往，但由於鄭女父母對孩子十分嚴格，2人只能找空檔見面，不料，鄭女竟起了「換爸媽」的念頭，還教唆男友殺母，情侶檔在LINE中討論要如何殺人，最後2人說好2019年7月13日趁著媽媽上街買菜時，由男友埋伏菜市場殺人。

事發當日上午8時15分左右，埋伏已久的韓男見鄭母現身，趁對方牽車之際，衝上前持水果刀一刀刺入鄭母左上頸部，當場刺斷左右頸動脈、左頸靜脈，鄭母頓時血流如注，送醫後仍宣告不治。

▲案發現場留有大片血跡。（資料圖／記者洪靖宜翻攝）

2人犯行曝光後，鄭女坦承教唆男友殺母，表示「因為爸媽一直不同意我跟韓男在一起，媽媽叫我跟他分手，我有跟媽媽講說可不可以再給他一次機會，媽媽還是不聽，所以當時我就有動機想要殺我媽媽」；韓男則稱，女友請他想辦法「處理」，還提醒他「要把車藏好」。

橋頭地方法院勘驗各項事證後，刑事部分依共同犯殺人罪，判處韓男有期徒刑13年8月，褫奪公權7年；依共同對於直系血親尊親屬犯殺人罪，判處鄭女有期徒刑15年6月，褫奪公權8年；高雄高分院將上訴駁回，目前全案最高院審理中。

至於民事部分，鄭父則向韓男求償殯葬費用、精神撫慰金等，共216萬餘元，法院審理後，判韓男需賠償166萬餘元；另外，鄭女的外公、外婆也向韓男求償，法院判韓男應賠償鄭女外公112萬餘元、賠償鄭女外婆110萬餘元，全案仍可上訴。韓男總計要賠償金額破388萬元。

▲韓男(左)聽女友教唆殺女友媽。（圖／翻攝當事人臉書）

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