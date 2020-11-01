大觀音亭暨祀典興濟宮頒贈清寒獎學金　　48名學子受惠

▲財團法人台南市臺疆祖廟大觀音亭暨祀典興濟宮，舉行清寒優秀學子獎學金頒獎典禮，共有48名學子受惠。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

財團法人台南市臺疆祖廟大觀音亭暨祀典興濟宮於11月1日上午10時舉行清寒優秀學子獎學金頒獎典禮，為因應物價高漲，獲選之大專生獎學金提升至每人10000元，高中職生5000元，廟方寄望學子勤奮向學獲得肯定，日後有能力回饋社會，這才是宗教助學之目的。

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大觀音亭暨祀典興濟宮舉辦清寒優秀學子獎學金已有10多年，剛開始只錄取大專生，近年來增加錄取高中職生，希望幫助優秀清寒子弟向學，減輕家庭經濟壓力，由於近年來生活物價指數攀升，亭宮於是在這次活動提高獎學金補助金額，大專生從6000元提高至10000元，高中生由3000元提升至5000元。經過評審小組審核後，一共錄取大專生40位，高中職生8位。

頒獎典禮中，亭宮董事長吳漢清肯定學子的努力用功，學生專心讀書申請獎學金方式減輕父母的負擔，宗教單位樂於付出金額協助學子向學，讓學生感受到宗教單位給予的溫暖。

亭宮附設府城觀興文化藝術基金會長侯明福指出，頒獎典禮上，希望獲獎學生向大觀音亭的觀音佛祖和興濟宮的保生大帝致敬，不只是謝謝神明，而是向所有支持敬奉神明的信眾致謝，因有信眾敬奉神明捐出香油錢給亭宫，才能讓亭宮得以將香油錢轉贈給勤學的學生。

常務監事廖光得希望學生不管現在的困境如何，重要的是要做轉變，從教育著手改變經濟弱勢，勝利永遠屬於有實力的一方。議員許至椿勉勵同學把握當下，趁年輕多多學習，以免日後徒增悔恨。

亭宮每學期一開始固定舉辦獎學金活動，歡迎在台南設籍的高中職、大專生可以多加利用，有的學生從高中生領到大學畢業，甚至到研究所，期望取之社會用之社會，學生日後也能回饋社會，共建良善社會。

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