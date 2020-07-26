虎爺聖誕祀典興濟宮舉辦祈安清醮　「乞虎祈福」迷你虎爺擲筊杯結緣百人參與

▲虎爺聖誕，台南市祀典興濟宮舉辦祈安清醮，廟埕有造橋過限改運科儀，「乞虎祈福」迷你虎爺擲筊杯結緣活動，百餘位民眾到場參與，場面相當熱烈。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

農曆六月初六是虎爺聖誕，台南市祀典興濟宮26日上午舉辦祈安清醮，廟埕有造橋過限改運科儀，中午展開的「乞虎祈福」迷你虎爺擲筊杯結緣活動，百餘位民眾到場參與，場面相當熱烈。

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近日虎爺聖誕，許多信眾前來參拜，更來很多分靈虎爺回來謁祖，民眾買來炸雞祭拜虎爺，本土和國外品牌都有，興濟宮大殿一下子成為各家炸雞陳列場，為人津津樂道。

26日虎爺聖誕，興濟宮廟埕安排造橋過限運科儀，由吳明府道長帶領信眾走過平安橋改運解煞。上午並有祈安清醮儀式，向虎爺祝壽。

重頭戲是中午的迷你虎爺擲筊杯「乞虎祈福」，今年有8尊虎爺供信眾乞求，第一輪比賽事先報名者有50多位，只要信眾連續擲出3個聖杯即能取得迎接小虎爺的資格，結果有5位信眾入選。之後進入第二輪開放現場報名，經過20多位民眾進場角逐，只有2位入選。

最後一尊虎爺，則再開放現場報名，民眾以比杯方式進行，最終以獲得6個連續聖杯者，取得迎接虎爺的資格。總計有百餘人參加競賽，很多人雖然未能獲得虎爺，但也多抱著明年再來，希望能有和虎爺結緣的機會。

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