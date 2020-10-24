大觀音亭暨祀典興濟宮舉辦新書發表會　再推2部寺廟專書

▲台南市大觀音亭暨祀典興濟宮再推出2部寺廟專書，為府城在地寺廟的歷史、宗教、建築、文物及其相關研究留下寶貴記錄。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市大觀音亭暨祀典興濟宮繼發表《亞洲觀音與女神信仰研究》、《漢學與東亞文化研究》2部學術專書後，24日下午再推出2部寺廟專書：《典藏臺疆祖廟大觀音亭暨祀典興濟宮之美》、《大觀在上 保愛生民――觀興學術論文集》，為府城在地寺廟的歷史、宗教、建築、文物及相關研究留下寶貴記錄。

財團法人台南市台疆祖廟大觀音亭暨祀典興濟宮吳漢清董事長表示，該亭宮長年為寺廟文化的延續與創新不遺餘力，期望在信仰場域注入人文元素，充實寺廟文化內涵，因此自2012年起每年皆以其祭祀神祇信仰、寺廟文資保存為主題舉辦國際學術研討會，今年更以「寺廟之美」為主題，10月25日要在成功大學中文系系館召開「寺廟之美」國際學術研討會，而以二部新書的會前發表會隆重拉開序幕。

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24日下午在台南市北區成功路「觀興學苑」推出的這2部新書，第1部是《典藏臺疆祖廟大觀音亭暨祀典興濟宮之美》，由廟方委託、財團法人中華民俗藝術基金會承辦，林明德董事長擔任主編，經由深入調查研究、論述，統整大觀音亭暨祀典興濟宮蘊含的人文元素，更引用聯合國教科文組織對於世界遺產的評估架構，分為歷史篇、宗教篇、建築篇以及文物篇四個面向，並邀請該領域學者陳益源、柯榮三、李豐楙、侯明福、李乾朗等人參與撰稿與審訂，又收錄了許多初次公開的寺內精彩照片，美不勝收。

第2二部是《大觀在上 保愛生民――觀興學術論文集》，由府城觀興文化藝術基金會侯明福會長擔任主編，收錄八年來與大觀音亭暨祀典興濟宮有關的十五篇重要學術論文，內容涉及二間廟宇信仰、祭典、文資、組織、活動等，豐富扎實。該書陳益源顧問序指出，連續8年、2百篇論文，皆由大觀音亭祀典興濟宮所催生，而其中直書大觀音亭祀典興濟宮者僅十餘篇，如此比例，正充分顯現出該亭宮董其事者的胸襟與氣度，證明該亭宮挺身而出主辦宗教信仰國際學術研討會，是為了大家而非為了一己之私。

《典藏臺疆祖廟大觀音亭暨祀典興濟宮之美》、《大觀在上 保愛生民――觀興學術論文集》新書發表會，係由政治大學榮譽特聘教授李豐楙、府城觀興文化藝術基金會執行長吳福春共同主持，並安排柯榮三、李淑如二位教授擔任綜合座談引言人，台南市文化局葉澤山局長特地到場致詞表達祝賀，現場還有台灣中文學會梅家玲理事長帶領的全體理監事，以及參加「寺廟之美」國際學術研討會的與會代表，約60位學者共襄盛舉，大家一起為府城在地寺廟留下寶貴記錄與豐碩成果而喝采。

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