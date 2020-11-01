長榮女大生雙親今晚抵台！　黃偉哲「不接觸」：全力協助處理後事

記者吳奕靖、陳羿妏／台南報導

台南長榮大學馬來西亞籍鐘姓女大生10月28日遭擄殺棄屍，引起社會譁然，而鐘女雙親預計今（1日）晚間搭機抵台。對此，台南市長黃偉哲除了向家屬致歉，也表示會遵照家屬意願、當地習俗，全力協助家屬處理後事。

▲台南市長黃偉哲回應鐘女雙親來台事宜。（圖／記者吳奕靖翻攝）

黃偉哲提到，鐘女家屬來台事宜採外交泡泡模式，分為中央、地方兩部分，中央由外交部處理護照，內政部負責簽證，而地方政府則會全程陪同、接待，像是防疫旅館設置、維護行程的安全性等，地方警力會全程配合，另外家屬要求包括市長在內，不屬防疫人員、與處理後事無關者皆不接觸，一切低調處理，因此市府會按照中央疫情指揮中心、外交部指示辦理。

至於殯葬協助、鐘女遺體是否火化，黃偉哲表示，一切會遵照家屬意願，並配合馬來西亞當地民俗、風俗，盡力配合達成。

▲鐘女一家人最後合照。（圖／東森新聞）

另外，長榮大學除了於校內舉辦追思活動，將官網、臉書封面換成黑底、白絲帶照片悼念鐘女，也表示鐘女雙親來台後會全力給予協助，包括找辯護律師，以及後續追究、求償事宜，尊重家屬意願，不公開行程。

▼長榮大學為受害女學生哀悼。（圖／翻攝自長榮大學官網、臉書）