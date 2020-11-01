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檢測不隔離白做工　張文宏：50%患者被無症狀者感染

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▲▼上海市新冠肺炎醫療救治專家組組長、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏。（圖／上海市衛健委）

▲上海市新冠肺炎醫療救治專家組組長、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏。（圖／上海市衛健委）

記者任以芳／綜合報導

第三屆世界頂尖科學家論壇在上海舉行，邀請大陸感染科權威張文宏與諾獎科學家、英國牛津大學醫學等教授參加。根據澎湃新聞指出，張文宏特地強調，「秋冬到來，不少國家出現第二波疫情，數據分析發現，50%的患者是從無症狀感染者那裡感染的。」即使篩檢出來，如果不採取隔離治療等於白做工。

談到今年冬天疫情，大陸復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏說，很多國家出現了第二波疫情。專家發現，西方國家很難採取非藥物干預措施，一旦社會開放、經濟活動，很難進行有效地干預措施，就造成了疫情傳播。

張文宏指出，必須不停持續提醒市民，繼續採取非藥物干預措施，否則造成醫療資源的擠兌。另外，加強藥物和疫苗開發，有效保護老年人和易感人群。

▲新冠病毒,新冠肺炎,covid-19。（圖／CFP）

▲疫苗尚未普及前，對抗新冠病毒最好做法之一，檢測後有效治療隔離。（圖／CFP）

如果不進行檢測？張文宏指出，無症狀感染者很難被發現，這也就造成傳播風險。在武漢，10天可以檢測900萬人。在新疆，也做了類似的大規模核酸檢測。「數據分析發現，50%的患者是從無症狀感染者那裡感染的。」

張文宏強調，無症狀感染者存在傳播風險，如果做檢測找到無症狀感染者，但是不做隔離，檢測也沒有意義。在一些東方國家做核酸檢測，找到無症狀感染者進行隔離，疫情能有效控制。但在一些西方國家，無症狀感染者在家或繼續外出，就會造成傳播。

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