最後拼圖！　全台最大即時外送平台foodpanda插旗墾丁

▲全台最大即時外送平台foodpanda插旗墾丁 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

恆春與墾丁大街準備要有foodpanda了！由foodpanda與台灣獨角獸創意有限公司主辦的「後疫情時代餐飲業數位講座」，預計於11月5、6日兩天下午2點半到4點半，分別在墾丁凱撒排灣廳與恆春鎮夭夭藝文廚房舉辦，報名網址:http://lihi1.com/9B6CZ。洽詢電話黃先生0911180626。

台灣獨角獸創意有限公司策展人黃耀寬指出，恆春半島尚無任何美食外送平台服務，「可以叫外送」就像是否有便利商店，已經成為台灣人生活的一部分；foodpanda已插旗金門、澎湖等外島，更普及宜蘭、花蓮與台東等地區，恆春半島成為foodpanda最後插旗的地方。

「後疫情時代餐飲業數位講座」邀請foodpanda、街口支付與LINE Pay Money代理商聯合主辦，暢談消費者關心的「無接觸式送餐」以及「無接觸式付款」等趨勢，歡迎恆春半島餐飲業者報名。

0foodpanda區經理蘇子翔指出，全球染疫人數至上月止，已衝破4千3百多萬人，不幸罹難人數超過1百15萬人以上，幸台灣控制得宜，但面對不確定的未來，洞察未來商業趨勢，展開具體行動，已是永續經營的關鍵。後疫情時代，foodpanda推出「無接觸式送餐」，已獲得許多消費者認同。

夭夭藝文廚房創辦人張正杰說，墾丁與恆春好不容易盼來了foodpanda，希望恆春半島一起多多使用數位平台，因中北部旅客對foodpanda、街口支付與LINE Pay Money等數位平台黏著度都很高，希望合力營造友善的數位支付環境。

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