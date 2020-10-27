外送全台5大排行榜公開！中南部「美食霸主」都是他　北部愛這一味

▲外送美食風潮崛起。（資料照／記者林敬旻攝）



記者許力方／綜合報導

外送美食崛起，各地店家紛紛加入平台，拓展客源，也有不少民眾相中懶人商機，投入接單，在全台擁有大批粉紅軍團的「熊貓」（foodpanda）外送27日公布北中南東各地新上線店家10月排行榜，有趣的是，中部、南部地區第一名通通被速食龍頭麥當勞霸位。

熊貓27日透過臉書公布新上線店家10月排行榜，特搜出最新的必吃熱門美食，提供給懶人饕客參考，分為北部、中部、南部及東部四地區，其中新加入戰場的麥當勞南投南崗、高雄鳳山分店，奪得中部、南部的第一名，至於北部則是以新竹關東的「清原芋圓」飲料店拔得頭籌。

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前5名排行榜完整名單如下：

【北部】

1.清原芋圓（新竹關東店）

2.清心福全（八里中山店）

3.林娘炸醬麵

4.餓霸三杯滷味

5.晨美深夜早餐

【中部】

1.麥當勞 （S188 南投南崗店）

2.歐浮找餐 （竹南立達店）

3.橋頭美食現炒

4.廖記燒餅豆漿

5.饗賀輕食館 （台中華美店）

▲麥當勞成為中南部10月外送霸主，北部人則愛喝手搖飲料。（資料照／達志影像／美聯社、清原芋圓提供）



【南部】

1.麥當勞 （S283 高雄鳳林店）

2.麥當勞 （S255 高雄林園店）

3.高雄周燒肉飯 （高雄建興店）

4.嘉昌土雞肉飯舖 （高雄大寮店）

5.麥當勞 （S448 嘉義民雄店）

【東部】

1.大胖仔海南雞飯 （台東店）

2.爭鮮迴轉壽司 （花蓮中正店）

3.金門風味館 （花蓮大同店）

4.泰餃情泰式料理餃子專賣店 （台東傳廣店）

5.I See You美式炸雞

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▼熊貓公布全台5大熱門店家排行榜！（圖／取自熊貓臉書）

