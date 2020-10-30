Insta360 ONE X2開箱體驗：隨身拍攝360度影片的好東西

特約記者洪聖壹／綜合報導

隨著 VR 產業發展，也造就 360 度隨身相機的興起，Insta360 ONE X 推出之後，讓消費者可以用很簡單的形式拍出全景照片、影片，甚至還造成房仲業者 360 度看屋的必備工具。現在隨著 ONE X2 的推出，記者搶先取得相關產品，初步進行開箱體驗，提供相關心得給讀者參考。

▲Insta360 ONE X2 這次進行多項升級，在拍攝子彈時間方面也多了實體配件。（圖／記者洪聖壹攝）

第二代的 Insta360 ONE X 在上一代的基礎上增加了許多新的功能，像是更高拍攝能力（5.7K解析度、立體聲收音）、更強續航（1630mAh）以及裸機 10 米防水。

照慣例先進行開箱，原廠盒裝非常簡單，除了主機本體、USB-C 傳輸線、原廠貼紙，還有一個稍微厚一點的簡易防震保護套，它除了可以保護機身不毀損，萬一包包摔在地上，相機也不會因為間接碰撞而受到傷害。

▲Insta360 ONE X2 原裝隨附保護套、傳輸線跟原廠說明書。（圖／記者洪聖壹攝）

產品本身也跟前代差異不大，鏡頭下方有個讓人印象深刻的觸控式螢幕，還有個實體拍攝按鍵，側邊特別做了塑料防滑的設計，同樣使用 microSD 卡傳輸資料，卡片放置的位置是在電池槽側邊。

▲Insta360 ONE X2 產品設計上同樣有個觸控螢幕跟實體拍攝按鍵。（圖／記者洪聖壹攝）

▲Insta360 ONE X2 雙魚眼相機兩邊的下方都有收音孔。（圖／記者洪聖壹攝）

▲▼電池槽跟microSD 卡槽都是在同一個位置。（圖／記者洪聖壹攝）

今年除了拍攝桿終於可以隱形之外，針對子彈時間拍攝方面，這次多了一個拍攝硬體：「Bullet Time Cord」，它就像一個釣魚線一樣，一邊可以鎖定相機，另一邊拉開就可以旋轉相機，就像小時候玩戰鬥陀螺一樣，使用起來好玩、拍攝上又可以拍出有趣的環繞式子彈時間。

實際測試起來，拍攝操作反應速度相對上一代方便，雖然相機本身有雙魚眼設計，但機身可以快速切換 180 度全景、360 度環景跟一般拍照三種模式，在拍照方面也可以拍攝 RAW 檔進行後期編修，拍攝之後會獲得 DNG raw 格式的照片，跟一般 RAW 檔案編修一樣，可以獲得更廣的動態範圍，對於照片細節上和雜訊抑制都有一定的幫助。至於錄影方面，這次多了拍攝防震廣角 .mp4 畫面功能，操作方便度就像 GoPro 運動相機一樣隨按即拍。

最後可以提醒用戶的一點是，今年開始，可以使用 Apple Watch 的 Insta360 App 去連結相機，同時亦可在影片中加上相應的 GPS 資料，例如速度和高度等等，不過記者實測過程中，該應用程式還為上線。

這次開箱體驗時間比較緊，所以沒有詳細進入後期編修對比兩代差異，不過在實際操作上，ONE X2 可以進行 5.7K 拍攝，而且可以隨身攜帶，拍攝精度跟操作，都比智慧型手機還要靈活、簡便，可以說搞不好小孩玩得比大人更好。上市情報方面，今年該項產品同樣由先創國際引進，售價台幣 16,499 元，現在預購的話，最快預計要到 11 月 20 日才拿得到產品。