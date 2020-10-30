　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

Insta360 ONE X2開箱體驗：隨身拍攝360度影片的好東西

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

特約記者洪聖壹／綜合報導

隨著 VR 產業發展，也造就 360 度隨身相機的興起，Insta360 ONE X 推出之後，讓消費者可以用很簡單的形式拍出全景照片、影片，甚至還造成房仲業者 360 度看屋的必備工具。現在隨著 ONE X2 的推出，記者搶先取得相關產品，初步進行開箱體驗，提供相關心得給讀者參考。

▲Insta360 ONE X2 這次進行多項升級，在拍攝子彈時間方面也多了實體配件。（圖／記者洪聖壹攝）

第二代的 Insta360 ONE X 在上一代的基礎上增加了許多新的功能，像是更高拍攝能力（5.7K解析度、立體聲收音）、更強續航（1630mAh）以及裸機 10 米防水。

照慣例先進行開箱，原廠盒裝非常簡單，除了主機本體、USB-C 傳輸線、原廠貼紙，還有一個稍微厚一點的簡易防震保護套，它除了可以保護機身不毀損，萬一包包摔在地上，相機也不會因為間接碰撞而受到傷害。

▲Insta360 ONE X2 原裝隨附保護套、傳輸線跟原廠說明書。（圖／記者洪聖壹攝）

產品本身也跟前代差異不大，鏡頭下方有個讓人印象深刻的觸控式螢幕，還有個實體拍攝按鍵，側邊特別做了塑料防滑的設計，同樣使用 microSD 卡傳輸資料，卡片放置的位置是在電池槽側邊。

▲Insta360 ONE X2 產品設計上同樣有個觸控螢幕跟實體拍攝按鍵。（圖／記者洪聖壹攝）

▲Insta360 ONE X2 雙魚眼相機兩邊的下方都有收音孔。（圖／記者洪聖壹攝）

▲▼電池槽跟microSD 卡槽都是在同一個位置。（圖／記者洪聖壹攝）

今年除了拍攝桿終於可以隱形之外，針對子彈時間拍攝方面，這次多了一個拍攝硬體：「Bullet Time Cord」，它就像一個釣魚線一樣，一邊可以鎖定相機，另一邊拉開就可以旋轉相機，就像小時候玩戰鬥陀螺一樣，使用起來好玩、拍攝上又可以拍出有趣的環繞式子彈時間。

實際測試起來，拍攝操作反應速度相對上一代方便，雖然相機本身有雙魚眼設計，但機身可以快速切換 180 度全景、360 度環景跟一般拍照三種模式，在拍照方面也可以拍攝 RAW 檔進行後期編修，拍攝之後會獲得 DNG raw 格式的照片，跟一般 RAW 檔案編修一樣，可以獲得更廣的動態範圍，對於照片細節上和雜訊抑制都有一定的幫助。至於錄影方面，這次多了拍攝防震廣角 .mp4 畫面功能，操作方便度就像 GoPro 運動相機一樣隨按即拍。

最後可以提醒用戶的一點是，今年開始，可以使用 Apple Watch 的 Insta360 App 去連結相機，同時亦可在影片中加上相應的 GPS 資料，例如速度和高度等等，不過記者實測過程中，該應用程式還為上線。

這次開箱體驗時間比較緊，所以沒有詳細進入後期編修對比兩代差異，不過在實際操作上，ONE X2 可以進行 5.7K 拍攝，而且可以隨身攜帶，拍攝精度跟操作，都比智慧型手機還要靈活、簡便，可以說搞不好小孩玩得比大人更好。上市情報方面，今年該項產品同樣由先創國際引進，售價台幣 16,499 元，現在預購的話，最快預計要到 11 月 20 日才拿得到產品。

►過期票券別浪費！點這邊 幫你搶救變身　

ET快訊
曾祝台南擄殺變態魔「生日快樂」！高市議員回應了
愛車遭撞爛…孫生報警怒揪肇逃者！看「監視器畫面」傻眼
隨機擄殺女大生！變態魔「7件女性內衣褲伴逃亡」　恐怖運屍車曝
乖乖停在機車格「卻收4張罰單」！他一看監視器氣炸
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
登錄送200元購物金　寵物雲網路商城早鳥會員募集中
點這裡，留個言吧! FB
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

新iPhone手機≠通用舊款！機身尺寸比較小...小心滑落摔機

Insta360 ONE X2開箱體驗：隨身拍攝360度影片的好東西

全年最狂！LINE購物雙11豪撒1.1億　回饋最高22% LINE POINTS

判斷農藥殘留為食安把關　華碩推PureGo蔬果洗淨偵測器

蘋果加緊創建搜尋引擎腳步！　未來可能在 iOS 設備上取代 Google

影／火烤、刀刮樣樣來！　測試 iPhone 12 超瓷晶盾挺得過多少考驗

蘋果App可立拍發布3.0版大更新！　支援直拍、背景配樂總數多達100首

比 iPhone 12 Pro Max 更大！　爆料者：iPhone 最大容量挑戰 1TB

死因出爐！朱冠甍母抵殯儀館　悲痛淚曝「兒說過F-5E會出事」

黃皓首次煲湯給蕭亞軒：喝完年輕10年　貼心幫裝食物「等我先吃一口」XDD

萌娃蹲下秒成「變形金剛大黃蜂」　超狂媽親手製作！網驚：求教學

澳洲打工採草莓「月收8萬」值得？他曝背後辛酸：沒龍捲風不會休息

台東F-5E戰機起火墜海！為「保護村民」朱冠甍搶救仍不治

大熱天也要喝！60年立吞豬雜湯　台中人早餐「特殊部位隨你任選」

神人玩紅不讓機開大絕「全清台」迅速一按...抱 iPhone12回家！

29歲朱冠甍上尉殉職女兒剛周歲　父親節駕5288戰機說要多陪爸媽

蕭亞軒想念過世媽媽：很多事我一直逞強　黃皓暖心「我家人就是你家人」讓她淚崩

夏如芝生完1個月「51KG比產前還瘦」　張捷心疼老婆「親餵漲奶」學通乳按摩

新iPhone手機≠通用舊款！機身尺寸比較小...小心滑落摔機

Insta360 ONE X2開箱體驗：隨身拍攝360度影片的好東西

全年最狂！LINE購物雙11豪撒1.1億　回饋最高22% LINE POINTS

判斷農藥殘留為食安把關　華碩推PureGo蔬果洗淨偵測器

蘋果加緊創建搜尋引擎腳步！　未來可能在 iOS 設備上取代 Google

影／火烤、刀刮樣樣來！　測試 iPhone 12 超瓷晶盾挺得過多少考驗

蘋果App可立拍發布3.0版大更新！　支援直拍、背景配樂總數多達100首

比 iPhone 12 Pro Max 更大！　爆料者：iPhone 最大容量挑戰 1TB

「加入東森自然美是關鍵！」　黃雅羚拚轉型為二代接班

新iPhone手機≠通用舊款！機身尺寸比較小...小心滑落摔機

「國家祈禱早餐會」逼退蔡英文信件全文曝　警告無法確定現場秩序

殺你就像捏死螞蟻！陸7男女被綁架至境外凌虐…警驚呆：尺度超大

湖人主場伸狼爪！　普伊格整季沒球打還遭指控性侵

亮・珠寶／懶人穿搭也時尚　多圈手環一只搞定

保時捷新年式「E-Hybrid」加大鋰電池　純電續航、油耗再提升

長榮「戀愛班機」年底3節日空中聯誼　浪漫脫單1人出國2人回國

模擬攻台？陸沙漠「神秘基地」空拍照曝光...竟完美複製清泉崗

董至成公開「給前妻道歉信」婚變淚崩：想把老婆再追回來

3C家電熱門新聞

比 iPhone 12 Pro Max 更大！　爆料者：iPhone 最大容量挑戰 1TB

iPhone12人氣顏色寶座「換人坐」！　果粉不愛藍色改愛這款

iPhone 12 實測後的「最大隱憂」！　蘋果開發新功能應對

全年最狂！LINE購物雙11豪撒1.1億　回饋最高22% LINE POINTS

iPhone 12「死當」怎麼辦？　重啟設備靠這兩個按鍵

iPhone 12 Pro 前後代日夜拍對決

直擊 iPhone 12 全系列 9 色實機！　果粉直呼這款最有質感

Nokia 9.3 被認為可能打敗 iPhone 12？　主要賣點曝光

不要再貼膠帶留票根了！這樣才對

蘋果加緊創建搜尋引擎腳步！　未來可能在 iOS 設備上取代 Google

判斷農藥殘留為食安把關　華碩推PureGo蔬果洗淨偵測器

iPhone12 5G多快？他驚嘆「比4G快4倍」

iOS 14 安裝率逼近50％！　有望成為「最深得果粉心」的版本

全都是假的！　台灣女網紅慘遭「盜臉」登上全球色情網站　

更多熱門

相關新聞

Insta360 ONE R雙鏡套裝　開箱受「審」

Insta360 ONE R雙鏡套裝　開箱受「審」

Insta360運動攝影玩很大，首創樂高「模組化」可換鏡頭，還能一機抵三機，兼具4K攝影機、360全景攝影機、4K自拍螢幕機使用，並導入二代更強FlowState 2.0超級防震，趣味橫生實用的移動縮時錄影、隱形自拍棒功能，提供強大又簡單操作的整合型App編輯分享…重點1萬多元單機價俗擱大碗！這…當然逃不過鑑定團鎖定，開箱受「審」碟思！

Insta360 One全景4K相機體驗

Insta360 One全景4K相機體驗

玩法多元!Insta360新VR相機登場

玩法多元!Insta360新VR相機登場

Insta360將推環繞視角的VR相機

Insta360將推環繞視角的VR相機

25歲青年入選福布斯精英榜

25歲青年入選福布斯精英榜

關鍵字：

Insta360 ONE X2Insta360

讀者迴響

發燒話題

丁小芹 地震 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

快訊／台南驚傳隨機殺人！女大生僅剩內褲陳屍山溝

擄殺長榮女大生　兇嫌臉書刷滿祝福

浩子出道17年換新造型！「瀏海長到能旁分」

女大生遭殺　同學：她說台灣安全才來的

身分證920中2碼　黑浮咖啡買1送2

李易弄丟「黃鴻升禮物」急翻：差點喊停車！

爆劈腿分手小8！嚴爵激吻「台大高材生正妹」

20歲「螞蟻腰」網紅開播　變臉大媽嚇壞粉絲

長榮女遭殺　女曝：多次目擊嫌犯

長榮女大生被殺　犯案紅車上月才建檔

高鐵吃便當！驚見毛乘客死亡逼視

男友出軌52歲大媽！認識隔天就上床鹹濕對話曝

明年要結婚！朱冠甍殉職…愛妻靈堂哭到癱軟

貓咪集體瞪眼倒　怨念噴出螢幕

謝佳見「身家破百億」驚人家世起底！

更多

最夯影音

更多
死因出爐！朱冠甍母抵殯儀館　悲痛淚曝「兒說過F-5E會出事」

死因出爐！朱冠甍母抵殯儀館　悲痛淚曝「兒說過F-5E會出事」
黃皓首次煲湯給蕭亞軒：喝完年輕10年　貼心幫裝食物「等我先吃一口」XDD

黃皓首次煲湯給蕭亞軒：喝完年輕10年　貼心幫裝食物「等我先吃一口」XDD

萌娃蹲下秒成「變形金剛大黃蜂」　超狂媽親手製作！網驚：求教學

萌娃蹲下秒成「變形金剛大黃蜂」　超狂媽親手製作！網驚：求教學

澳洲打工採草莓「月收8萬」值得？他曝背後辛酸：沒龍捲風不會休息

澳洲打工採草莓「月收8萬」值得？他曝背後辛酸：沒龍捲風不會休息

台東F-5E戰機起火墜海！為「保護村民」朱冠甍搶救仍不治

台東F-5E戰機起火墜海！為「保護村民」朱冠甍搶救仍不治

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

快點領200元購物金！

快點領200元購物金！

東森寵物雲商城早鳥會員送200元購物金！即日起至11/1止，還沒領的快點來～

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面