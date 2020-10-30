美豬案交鋒！柯文哲酸中央「是笨還是壞？」　蘇貞昌：聽不懂

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲爆料2021年台灣開放不只美豬，全世界含萊克多巴胺的豬肉都可進入台灣，衛福部長陳時中也坦言，依命令確實不只美豬。柯文哲接著再質疑，為什麼不能直接標示「萊豬」與「非萊豬」？直言中央政府若不知道答案，「是笨還是壞？」對此，行政院長蘇貞昌表示，「聽不懂他說什麼」。

▲行政院長蘇貞昌赴立法院施政報告總質詢。（圖／記者屠惠剛攝）



柯文哲29日在臉書對中央提出第二問，「二選一 v.s 十四選一，何者比較簡單？」，如果「所有萊豬」都能進口，為何之前不斷的告訴人民，如果不想吃萊豬，不要買美豬就好？「這不是存心欺騙嗎？」只標產地，不標示有沒有含萊劑，也不去源頭管制，等於沒有解決問題。

柯文哲質疑，目前可以進口到台灣的豬肉來自13個國家地區，再加台灣本土就是14個，有些國家可以用萊劑，有些不行，難道大家去賣肉還要先背口訣，或拿小紙條一一核對嗎？還要隨時更新資料，看看進口國有沒有增加？萊劑政策有沒有變化？

柯文哲表示，美豬中含萊劑的佔22％、78％不含，但擺在肉攤上要怎麼用肉眼分辨？會不會有商人拿低價的萊豬去混充高價肉，把民眾當成冤大頭？

柯文哲提到，請問中央政府為何不直接標示「萊豬 」或「非萊豬」，讓民眾清楚做選擇，卻要用複雜的產地做多選，讓所有人看得頭昏眼花？這個14選1的選項，還會隨時更新變動，選了也不一定對，「請問中央政府，答案是什麼？如果你們不知道，到底是笨，還是壞？」