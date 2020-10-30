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「十月驚奇」將襲南海島礁？　陸國防部：美防長已澄清報導不實

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▲大陸國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙大校（圖／記者任以芳攝）

▲大陸國防部發言人吳謙大校（圖／記者任以芳攝）

記者邱茀濱／綜合報導

據美媒報導，美方正在研究在總統川普（Donald Trump）選情出現不利時，使用MQ-9無人機襲擊中國南海有關島礁的方案，以製造「十月驚奇」（October surprises）。對此，中國國防部發言人吳謙昨（29）日表示，美國國防部長已透過軍事外交管道，向中方作出澄清說「有關報導與事實不符，無意對華製造軍事危機。」

吳謙指出，美國國防部長艾斯培（Mark Esper）表示願與中方建立穩定的、建設性的、以結果為導向的兩軍關係，建立必要機制，降低風險、加強溝通、在擁有共同利益的領域展開合作。

吳謙續指，中方要求美方言行一致、信守承諾，切實採取措施，停止在中國當面海空域的軍事挑釁行動，停止損害中方核心利益和重大關切的行為。

他還警告，如果有人膽敢在海上挑起衝突，中方將堅決予以反擊，堅定維護國家主權和安全利益，並希望美方與中方相向而行，加強溝通，管控風險，增進互信，防止誤判，推動中美關係回到協調、合作、穩定的正確軌道上來。

另外，吳謙稱，10月20日，中美已就兩軍關係及雙方共同關心的問題深入交換了意見，也同意了兩軍「加強溝通，管控分歧」，展開在共同利益領域的合作，還透露中美兩軍今年底前還將舉行「海上軍事安全」磋商視訊會議等。

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