跟好友借車！到家車子鎖不起來　視訊秒尷尬：借NISSAN開TOYOTA回來？

▲男子跟朋友借車，開回家發現「沒辦法上鎖」，後來才知道開錯車。（圖／《東森新聞》）



記者柯振中／綜合報導

台北一名男子日前與好友借車，一路開回桃園的住家，由於車子沒辦法上鎖，他趕緊向友人求助。沒想到雙方打開視訊，友人當場大傻眼，原來是男子開錯車子，才會沒辦法鎖。

根據《東森新聞》報導，男子跟好友借車，取完鑰匙後，準備前往領車，但好友只有告訴他車輛的大概位置，沒有清楚說明車種與外觀。

男子到了該路段，拿起鑰匙按下開門鍵，發現一輛銀色轎車車門能夠打開，上車將車子給開走，一路回到桃園。不過，等到他準備將車輛關閉，竟發現鑰匙沒有用，沒辦法把車輛鎖住，趕緊打電話向朋友求助。

▲事實上，男子按下鑰匙的遙控器時，後方的黑車大燈閃爍，顯然黑車才是朋友的車。（圖／《東森新聞》）



等到雙方打開視訊通話，朋友才發現，男子開的車輛根本不是他的車。朋友相當傻眼，借給男子的明明是NISSAN的車子，但男子開回家的竟是TOYOTA的車輛，場面超級尷尬，只能趕快打110報案，再把車子開回原處。

原來，當時銀色轎車的車主臨停下車，想說很快就會再上車，因此鑰匙沒有拔，車門也沒有關。而男子當時正在試遙控器，發現銀色轎車車門可以打開，因此才把車子開走。

而好友的車輛就停在銀色轎車後方不遠處，男子按下開關時，車燈也有閃爍，對遙控器有反應，畫面看了十分尷尬。

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