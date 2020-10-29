快訊／涉殯葬大亨朱國榮松崗炒股案　名嘴炒手2度傳喚遭聲押

▲股市名嘴鄭光育涉嫌炒股第2度遭約談後被檢察官聲押禁見。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署偵辦國寶集團總裁朱國榮等人，涉嫌炒作松崗數位科技股票案，去年發動2波搜索約談，以1億元諭令朱交保之後，檢調持續比對相關金流手札，認為仍有疑點需釐清，29日再次傳訊朱與女友林桂馨、股市名嘴作手鄭光育3人到案，檢察官晚間以涉嫌內線交易罪嫌重大等理由，向法院聲請將鄭男收押禁見，朱、李則請回。

▲朱國榮和女友林桂馨先前分別以1億元、1500萬元交保。（資料照／記者劉昌松攝）

檢調獲報，朱國榮入主松崗公司(更名前為松崗資產)後，松崗股價在2018年2月到4月間，被6組人馬，以相對成交、高買低賣的方式，從每股20多元炒作到70多元，期間最高價曾經突破到90多元，估計不法獲利上億元，台北地檢署2019年5月首度指揮調查局發動搜索約談後，諭令朱國榮1億元交保，林桂馨1500萬元交保。

同年6月，檢調發動第2波搜索，查出曾捲入其他炒股案的股市名嘴鄭光育，也涉及松崗炒股案，訊後諭令鄭300萬元交保，之後檢調持續蒐證並分析相關金流筆記，認為有必要第3度傳訊朱等人到案釐清案情，3人29日一早到調查局北機站應訊後，傍晚陸續移送北檢複訊，最後鄭遭檢察官聲押禁見，朱、李則獲請回。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

人力銀行客服程式遭入侵！內鬼工程師幹的 竄改薪資單貸到80萬

疑內賊偷30萬酷刑5小時奪命 恐怖死因：心臟幾乎沒一滴血

1根吸管搶超商喊：撩下去了！大夜店員淡定交10張百鈔…醉男下場曝