文化國寶磚雕藝師王郭挺芳公祭　黃偉哲感謝「挺芳師」讓台南藝術更豐富精采

▲台南市長黃偉哲偕同議員等人士，出席全國唯一登錄「磚雕」傳統工藝保存者的藝師王郭挺芳公祭悼念，並頒授題有「匠心獨具」的卓越市民表揚狀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

全國唯一登錄「磚雕」傳統工藝保存者的藝師王郭挺芳，於10月6日仙逝，享壽79歲，台南市長黃偉哲偕同議員等人士，18日上午出席公祭悼念，並頒授題有「匠心獨具」的卓越市民表揚狀，黃偉哲感嘆王郭老師的仙逝，是台南傳統工藝界的一大損失，「挺芳師」的成就風範將永為後人銘記懷念。



黃偉哲市長表示，今天懷著感傷也感念的心參加王郭挺芳老師的告別式，並頒贈卓越市民，以代表台南市民對王郭老師懷念的心意。王郭老師選擇藝術中少有人走的磚雕，印證了藝術家的精神就是能夠忍受孤獨，享受孤獨，進而追求孤獨。感念王郭老師的執著堅持，他在藝術上的造詣成就將永遠為後人所緬懷，謝謝王郭老師所帶給我們的藝術饗宴，豐富了台南市做為藝術之都的精彩。





王郭挺芳藝師1942年出生於台南，自幼喜愛畫畫、雕刻，後來因緣際會認識磚雕藝術，並親赴大陸學習，30多年精研此藝，包括圓雕、浮雕和透雕等，不僅刀觸技法精細，也研究台灣在地材料與創作題材，作品突破傳統吉祥圖案與線條雕法，具高度藝術性與個人創作特色，所創作的關公、達摩等人物栩栩如生，令人驚嘆。



2015年台南市文資處將「磚雕」列為市傳統藝術，挺芳師獲登錄為保存者，亦是全台唯一，被譽為「文化國寶」，2018年文化局為其出版影像紀錄《鑿下留真》，目前亦著手規劃「王郭挺芳磚雕作品」專書，記錄挺芳師磚雕創作過程及作品介紹。





文化局表示，挺芳師擅長難度較高的「窯後雕」技法，為台灣磚雕領域的代表者，挺芳師一生計有89件磚雕作品，作品以生命百態、大自然萬物、台灣民間生活器具、裝盛用品為主，也不乏有神像及人像創作，除了窯後磚雕作品外，亦曾以木、石、植物等不同素材創作，挺芳師對於磚雕工藝的保存貢獻卓著，是名實相符的一代大師。



今日王郭挺芳藝師公祭，包括文化局長葉澤山、文資處長林喬彬、南區區長蕭琇華及市議員曾培雅、洪玉鳳、林美燕、呂維胤、許至椿、沈震東、周麗津、陳怡珍、李啟維、蔡筱薇等各界貴賓一同到場追思悼念。

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