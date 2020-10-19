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利用人頭圈購撈2億　通嘉IPO案前台証證副總輕判6月定讞

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▲▼股票,股市,投資,證券交易,證交稅,經濟,台股,大盤走勢,號子,市場信心,護盤,理財。（圖／記者李毓康攝）

▲通嘉IPO案判刑定讞。（圖／記者李毓康攝）

記者吳銘峯／台北報導

前台証證券副總經理施啟彬等人，在2009年主導通嘉科技上市IPO詢價圈購案，涉嫌違法指定配售股票給券商和證券交易所關係人，圖利2億餘元，檢方以違反《證券交易法》起訴，並對施男求處9年重刑。法院審理後，一審判刑1年、二審改判6月，更審也輕判6月。案經上訴，最高法院19日駁回上訴定讞。

本案乃台証證券於2007年9月間擔任通嘉科技股份有限公司輔導上市券商，並於2009年4月受通嘉公司委託，承辦上市前初次公開發行公司股票募資（Initial Public Offering，簡稱IPO）承銷案件。不過檢方起訴指出，多位政界人士、記者在本次IPO案中都分得一杯羹，因時任台証證券副總經理的施啟彬與通嘉總經理李皓民等人，均議定以88元低價承銷，然後分頭找人頭頂購。

而通嘉最後在2009年8月13日掛牌上市，當時每股牌價為90元，但當天股價就跳到225至245元！而檢方計算，施男等人非法圈購的股票因賣出價格不同，不法獲利也不同，檢方初步認定施男等分贓集團不法獲利約2億1800萬元。全案偵查終結後，檢方對施男等人提起公訴，檢方還對施男具體求刑9年。案經一審法院審理後，認定施男犯下背信罪，判刑1年；其餘被告判刑1年10月到5月不等刑期，但大多宣告緩刑。二審高等法院審理後，也認定施男犯背信罪，判刑6月。

全案再經最高法院撤銷發回，高院更審後認為，依《證券商承銷有價證券處理辦法》規定，施男等人不得參與本次IPO股票之詢價圈購應募，亦不得利用他人名義間接參與詢價圈購應募。但施啟彬明知屬下等人私下有向通嘉公司李皓民索取100張IPO股票一事 ，已經違反上開規定，但未予舉發，故認為施男等人仍犯背信罪。

但更審法院考量本案訴訟繫屬已經超過8年，有《刑事妥速審判法》適用，因此予以減刑，還是將施男判刑6月，得易科罰金18萬元。全案再上訴第三審，最高法院19日駁回上訴定讞。

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