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涉松崗炒股獲利上億元重金交保　殯葬大亨朱國榮再遭檢調傳喚

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▲▼ 朱國榮。（圖／記者劉昌松攝）

▲國寶總裁朱國榮再次因松崗炒股案被檢調傳喚約談。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

國寶集團總裁朱國榮，去年因涉嫌以相對成交等方式，炒作松崗數位科技股票，獲利上億元，遭檢調搜索約談後，以1億元交保候傳，檢調持續比對相關金流帳冊，認為仍有疑點需要釐清，29日再次傳訊朱等相關人到案釐清，稍早朱已被調查局幹員移送台北地檢署，等候接受檢察官複訊。

朱國榮原名朱子昭，大陸出生，18歲到香港成為「大圈仔」，因涉及搶案遭通緝，輾轉到台灣成家立業，短暫入獄後進入殯葬事業，成為殯葬大亨，2016年間，因炒作龍邦股票等案件，一審被判刑15年，現正上訴中。

檢調獲報，朱另外涉嫌在2018年間，透過6組人馬，以相對成交、高買低賣的方式，把松崗(更名前為松崗資產)股價，從每股20多元炒作到70多元，期間最高價曾經突破到90多元，估計不法獲利上億元。

台北地檢署檢查官在2019年5月，首度指揮調查局新北市調處，針對松崗炒股案發動搜索約談後，諭令朱國龍依違反《證券交易法》等罪1億元交保，朱的女密友林桂馨1500萬元交保；6月再度發動搜索，查出股市名嘴鄭光育等人也涉案，經檢調持續分析相關金流帳冊，認為有必要第3度傳訊朱等人到案釐清案情。

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