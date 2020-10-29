提升消防救災行車安全　民間企業捐贈消防車警示燈具

▲百盈實業股份有限公司總經理葉能蓁代表捐贈消防車警示燈具，由消防局專門委員洪杰志接受捐贈，並頒發感謝獎牌。（圖／記者林悅翻攝，下同）



記者林悅／台南報導

台南市消防局29日下午2時，於消防局第四救災救護大隊新化分隊，舉行消防局50部主力消防車車側燈、警示排燈及警報器捐贈儀式，由百盈實業股份有限公司總經理葉能蓁代表捐贈，由消防局專門委員洪杰志接受捐贈，並頒發感謝獎牌，感謝該公司造福人群的善行義舉。

位於台南市新化區的百盈實業股份有限公司總經理葉能臻先生，除了事業有成之外，愛心更是不落人後，奉獻社會不遺餘力。有感消防人員執行救災任務之危險，唯恐台南市消防局車輛警示燈組警示性不夠，便慷慨解囊捐贈台南市消防局50臺主力消防車300顆車側燈、5組警示排燈及警報器，價值約新臺幣75萬元，提高消防車輛執勤駕駛之安全。

此次捐贈之燈具、亮度跟可景視角度符合歐盟R65亮度Class1及Class2 規範，因此可確實保障同仁出勤及用路人的安全，此善舉不僅提高本市消防救災車輛出勤交通安全，更是社會楷模、義行典範。

百盈實業股份有限公司致力於車輛用警示燈具與相關配備開發已有約20年的歷史，該公司多年來在國際上於警示燈上有著卓越的成績，自2011年起台灣四處各地便有著許多的救護車，裝載著百盈的高功率LED歐規警示燈到處執行救護勤務，並得到救護勤務人員的讚賞，表示燈具顯耀的效能明顯的提高了車輛的能見度，直接有效的協助人員救援工作。

此外，致力於社會服務不勝枚舉，除襄助各社福機構、弱勢團體以及困苦民眾不遺餘力，並與社區居民形成良好的互動；另於今年年初陸續捐贈本局3組警示排燈（安裝於新化分隊消防車、新市分隊災勘車及救護車上），並為提升消防人員救災行車安全，於年中慷慨解囊捐贈台南市消防局50臺主力消防車300顆車側燈、5組警示排燈及警報器，貢獻台南市消防救災工作安全警示不遺餘力。

台南市長黃偉哲表示，今日百盈實業股份有限公司葉總經理持續秉持回饋鄉里的熱誠，捐贈高功率歐規警示燈等爆閃燈具，協助台南市消防救災工作，有效提升消防人員執行勤務上的安全，展現服務社會之大愛，也希望此舉能拋磚引玉，喚起社會人士與大眾關注，讓大家更加重視消防之救災救護執勤人員的安全等。

・完全不用擔心肌膚長痘