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標線車急煞...器械「網內互打」瓦斯桶噴火　勇消神手搬離民大讚

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▲▼2勇消全副武裝上工務車，將冒火的瓦斯桶搬下。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲2勇消全副武裝上工務車，將冒火的瓦斯桶搬下。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

有消防員真好！一輛劃設交通標線工務車22日作業移動時，因緊急煞車器材碰撞起火，波及5桶瓦斯，險象環生。霧峰消防分隊2警消在同事灑水掩護下，將噴火的瓦斯桶搬下車並由同事搬離現場，順利解除危機，也讓目擊民眾大讚「消防員真英勇！」

台中市消防局昨日下午3點多獲報，霧峰林森路有一輛交通標線公務車起火，警消立刻派遣人車趕往現場。消防員到場後發現，該輛車載運器材起火燃燒，車上人員已平安脫離，但火勢已波及車上5桶瓦斯，瓦斯有外洩狀況，情況危急。

消防人員一面拉線朝該車灑水降溫並用水氣吸附洩漏瓦斯，霧峰分隊2名勇消也全副武裝，上車將噴火中的瓦斯桶搬下車，再由同事接手搬離現場關閉，火勢也在到場後不到30分鐘撲滅，無人員傷亡。

台中市消防局表示，該輛公務車屬市警局監視錄影系統土木工程案包商，當時進行標線劃設，在移動時因為車輛急煞，車上器材碰撞起火燃燒。經查標線積極工局都已燒毀，損失約5萬元。

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