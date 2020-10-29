年輕男女逛雜貨店！女子悄悄比劃「2種手勢」…老闆一看秒報警

▲女子逛雜貨店，突然對著老闆比劃2種手勢，老闆下秒報警救人。（示意圖／pixabay）



記者柯振中／綜合報導

大陸上海虹口區的沈姓男子在住家樓下開了間雜貨店，受到疫情影響，前陣子生意不太好。不過，某天有對年輕男女深夜跑來購物，突然發現女子對著他不斷比「2種手勢」，讓他當場報警，還因此救了女子一命。

綜合陸媒報導，31歲的王姓男子早前跟人合開公司，後來因為經營不善倒閉，欠下許多錢，因此前往上海擔任房產仲介。他為了快速還錢，開始侵占公司的公款，還拿了這些錢上網賭博，希望能以小博大，將欠下的債務一筆勾銷。

沒想到，王男前後挪用了38萬元（人民幣，下同，約新台幣161萬元），全都輸光了，事蹟也被公司發現，陷入困境的他，需要償還公司倒閉欠下的債務，還要填補挪用公款的洞，因此鋌而走險，選擇搶劫。

王男上網搜尋租屋資訊，發現26歲的李姓女子刊登了租房的消息，因此上門與對方聯絡，想藉此行搶。2人碰了面，一起進了房內查看，經過一陣交談，王男向李女表示，還在附近約了幾名房東，等到全部看完，再做決定。

▲李女遭到勒脖子，留下明顯的血痕。（圖／翻攝《光明網》）



雙方約好下午5點碰面，王男向李女說，相當滿意這戶房子，但要等女友到場，才能做出決定，因此先在屋內等待。沒想到，王男竟趁著李女不備，拿出預藏的繩索，勒住李女的脖子，接威脅「妳別喊，我只要錢」。

李女遭到綁架，立刻說「能把錢全部給他」，但銀行卡裡只有1萬多元、還可以從父母、朋友那借到3萬元，一共能湊到約4萬元（約新台幣17萬元）。豈料王男聽了，十分激動，要求湊到15萬元（約新台幣63萬元），且「不能跟爸媽要錢」，逼李女上網貸款，再把錢轉到他的戶頭。

李女下載了3個網路貸款平台，其中有一個需要身分驗證，便向王男說，身分證不在身上，在她目前居住的地方，要前去領取，才能貸款給王男。

王男同意李女的說法，抓緊了對方的手出門，希望能趕快拿到錢。在路上行走的途中，李女向王男說，她有點口渴，希望能到附近的雜貨店買水，也得到王男的同意。

▼王男犯案用的工具。（圖／翻攝《光明網》）



李女被王男拉著，走進了雜貨店，趁著王男低頭買水時，伸出另一隻手，不斷比出「1」、「0」這2個手勢，讓雜貨店老闆沈男一頭霧水。沈男稍微思索一下，發現李女眼睛充血、脖子還有勒痕，另一隻手還被死死抓住，以為是情侶吵架，因此打了電話報警，希望能將女子救出來。

等到警方到場，王男稱「只是情侶吵架」，李女則哭了出來，對警方說「我害怕，他口袋裡有刀」，案件才隨之曝光。當地檢察機關認為，王男以暴力、脅迫的方法搶劫財物，數額巨大，應該以搶劫罪追究刑事責任。

對此，上海虹口區人民法院28日公開審理，沒有當庭作出宣判。王男的辯護人指出，15萬元是王男在搶劫過程中提到的欠債，並非搶劫金額，且依據被害人的狀況，王男不可能從被害人身上搶到15萬，因此不該認定為數額巨大。全案詳細進展為何，當地司法機關仍在審理當中。

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▼雜貨店老闆沈男趁著王男不注意，偷偷打電話報警，救了李女一命。（圖／翻攝《光明網》）

