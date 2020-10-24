玩玩具「斷在裡面」痛爆！醫照X光見「塞錯洞」嚇壞：跟筆一樣粗

▲女子為了增添情趣，與男友一起玩玩具，沒想到竟有半截斷在身體裡面。（示意圖／記者李佳蓉攝）



網搜小組／柯振中報導

許多情侶在性愛時會使用情趣用品，增添過程中的刺激感。不過，有名20多歲的女子與男友愉快的過程中，不小心把情趣用品弄斷，導致劇痛求醫，沒想到怎麼檢查，都找不到玩具的位子，最後才知道，竟是男友「弄錯洞了」。

婦產科醫師王樂明在東森節目《醫師好辣》中分享，他曾碰過一起案例，20多歲的女子因為下半身劇痛，跑來醫院掛急診，問診時告訴他，與男友在性愛的過程中，不小心把情趣用品弄斷，導致玩具卡在身體裡。

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不過，醫師不管怎麼檢查，都沒有找到任何東西，只能施打鎮痛劑，女子也因為沒那麼痛，以為玩具自己掉出來了，因此回家休息。

▼女子第一次就醫一無所獲，等到二次就醫才發現，竟是男友塞錯洞。（示意圖／記者李佳蓉攝）



沒想到，時間過沒多久，女子又因為劇痛就診，醫師趕緊照X光、超音波檢查。等到仔細一查，醫師終於在女子體內發現金屬環，不過位置不是在陰道，而是在膀胱裡。

原來雙方愉快的過程中，是男友操作情趣用品，等於是尿道、陰道口分不清楚，才會導致這樣的事件。王樂明說，萬般無奈之下，只能緊急替女子動手術，將膀胱破開，取出異物，「拿出來的大小差不多像這樣，一個筆這麼粗，半截的像鋼筆那麼大的。」

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