誆與護國神山合作挖礦機年報酬48％　港商龍銀國際吸詐4000萬

記者張君豪／台北報導

刑事局偵七大隊第三隊2019年4月接獲民眾報案，指呂姓男子（53歲）在台設立「龍銀國際金融科技有限公司」並推虛擬貨幣「Decred（德賽幣）」挖礦機投資方案，誆稱投資礦機可獲年報酬率36～48%，或者投資100萬元30個月可獲利200萬等不實投資，詐騙吸金金額逾新台幣4千萬元，一名家住北部的職業婦女投資300多萬元血本無歸，刑事局從去年底迄今陸續行動逮捕該公司負責人、總經理、講師等多名共犯。

▲警方破獲港商龍銀國際吸金詐騙逾4千萬元。（圖／記者張君豪翻攝）

▲警方破獲港商龍銀國際吸金詐騙逾4千萬元，警方查扣大批會員資料、投資計畫等證物。（圖／記者張君豪攝）

刑事局指出，呂男等人於2018年起在北市設立「龍銀國際金融科技有限公司」對投資客表示該公司是「香港龍銀國際集團」在台設立分公司，且與「金麗科技」、「台積電」、「日月光」等知名上市櫃公司合作，研發出全球第1台針對虛擬貨幣Decred（德賽幣）之高端專業挖礦機，即將量產並開採挖礦營利，短期內即可獲得高額利潤。

呂男等人推出租用挖礦機方案，保證投資人每周可獲返利，年報酬率可高達百分之百；或以投資人向該公司購買挖礦機再回租賺租金，年報酬率達百分之36到48不等；客戶也可投資每個單位100萬元，投資期間為30個月，投資期間不分潤，待期滿時則支付投資金額2倍。

但「龍銀國際」2019年4月起，即以德賽幣貨價格下跌當藉口，稱無法再支付分潤及退還投資本金，並申請公司解散，警方估計該公司吸金超過新台幣4千萬元，並有40名投資人受騙。

刑事局將情資報請台北地檢署崑股檢察官林希鴻指揮，並與北市警大安、中正一警分局共組專案小組，專案小組從2019年12月展開行動，迄今率續在北市、新北、南投縣、彰化縣等地拘提「龍銀國際」董事長呂姓犯嫌等6人到案。

警方並查扣會員名冊、投資合約、宣傳文宣、投資說明會簡報、資金帳冊等贓證物；警詢後依違反銀行法、詐欺等罪嫌移送台北地檢署，6人遭檢察官分依5～21萬元交保候傳。

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