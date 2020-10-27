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神秘高僧救了澎恰恰！黑衣人包圍討債　40警急援...搶人電話曝光

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▲▼藝人澎恰恰走進大樓身影曝光。（圖／記者張君豪翻攝）

▲藝人澎恰恰走進大樓身影曝光。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

藝人澎恰恰驚爆積欠上億元債務，今年8月宣布破產，結果23日晚間澎恰恰遭一名綽號「楊醫師」債主約到台北市松山區亞太三溫暖協商債務，對方率多人包圍澎恰恰，要求澎將名下大安路豪宅拿來抵債，據瞭解當時澎恰恰和兒子皮皮都在現場嚇得不知所措，所幸澎恰恰趁到三溫暖VIP包廂內如廁時，打電話給南部某高僧求救，這名高僧因長期在南部地區弘法而廣結善緣，立刻致電屏東縣警局刑警大隊的警官信徒求助，警官緊急通報給刑警大隊長李宏倫、李大隊長獲報後，緊急通報屏東縣警局長李文章 。

▲澎恰恰跑攤還鉅債 「烏龍綁架案」隔天照演鐵獅玉玲瓏。（圖／黃金博物館提供）

▲澎恰恰跑攤還鉅債 「烏龍綁架案」隔天照演鐵獅玉玲瓏。（圖／黃金博物館提供）

李文章立刻下令屏東縣刑大緊急通報「澎恰恰遭債主脅持」情資給內政部警政署刑事警察局長黃明昭，黃明昭知情後立即調動當23日值班的刑事局偵二大隊外勤隊便衣幹員，會同轄區松山警方出動數十名警力到場救人。

所幸當天有這位高僧出手通知警方，否則澎恰恰遭債主逼債後果不堪設想，據瞭解，澎恰恰積欠債主「楊醫師」近千萬元債務遲遲未歸還，雙方約在亞太三溫暖VIP包廂內喬債。

▲扛2.4億巨債…澎恰恰曝寫過遺書。（圖／資料照、翻攝自YouTube）

▲扛2.4億巨債…澎恰恰曝寫過遺書。（圖／資料照）

但「楊醫師」要求澎恰恰提供他名下位於大安區大安路豪宅抵押做為還款憑證，但澎恰恰認為沒有欠這麼多錢，加上積欠其他債主款項，該房產已經委託房仲代售，不可能再轉給楊醫師抵債，澎恰恰雖然當場吩咐兒子皮皮回家拿地契，但實際上卻使眼色希望兒子先離開、不要再回來三溫暖。

澎恰恰見兒子皮皮離開後，才趕緊藉故上廁所，趁機打電話向南部的高僧求救，再轉而致電向屏東縣警局求助，這才完成南北警高層串聯，緊急出動警力救出澎恰恰。

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