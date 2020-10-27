澎恰恰破產牽連兒！皮皮驚爆被押回家拿豪宅扺押　刑事局說話了

▲藝人澎恰恰走進大樓身影曝光。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

藝人澎恰恰驚爆積欠上億元債務，並在今年8月宣布破產，結果23日晚間澎恰恰遭一名綽號楊醫師債主約到台北市松山區亞太三溫暖協商債務，對方希望澎恰恰能將名下位於大安路豪宅拿來抵債，警方透露，經過調查，藝人澎恰恰說明當時先叫兒子皮皮離開返家，但調閱監視器追債者並無派人押走皮皮，且澎恰恰兒子一去不回也沒有依照對方指示提供地契，部分媒體報導實屬誤傳。

▲澎恰恰跑攤還鉅債 「烏龍綁架案」隔天照演鐵獅玉玲瓏。（圖／黃金博物館提供）

刑事局指出，10月23日當晚警方獲報後，包含轄區松山警方、刑事局值班偵二大隊都派出大批警力前往現場救人，但因雙方在場並無衝突，檢察官指示先將雙方請為，且警方調閱亞太三溫暖會館現場監視器，確定澎恰恰兒子並無遭人強押，而是自己獨自離開。

據了解，警方調查發現追債者確曾要澎恰恰提供大安路豪宅當作還債抵押，但未獲澎恰恰同意，澎恰恰甚至躲到廁所打電話拜託友人報警求助，但警方到場雙方均堅稱是喬債民事糾紛不希望警方介入；警方請示檢察官後才讓雙方自行離去。

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