　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

神秘高僧出手！解救澎恰恰「黑衣人危機」　身分曝光：來自佛光山

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼藝人澎恰恰走進大樓身影曝光。（圖／記者張君豪翻攝）

▲藝人澎恰恰走進大樓身影。（圖／記者張君豪翻攝）

記者林彥臣／綜合報導

藝人澎恰恰驚爆積欠上億元債務，今年8月才宣布破產，日前還遭一名綽號「楊醫師」債主約到台北市松山區亞太三溫暖協商債務，並在現場遭到多名黑衣人包圍，情急之下才利用如廁的空檔，打電話給南部某高僧求救，這名高僧因長期在南部地區弘法而廣結善緣，立刻致電屏東縣警局刑警大隊的警官信徒求助，最後順利通報給刑事局偵二大隊外勤隊，會同轄區松山警方出動數十名警力到場救人。而這名關鍵的「神秘高僧」的身分也曝光了。

▲▼佛光山如慶法師就是出手解救澎恰恰的「神祕高僧」。（圖／翻攝自佛光山官網、臉書）

▲佛光山如慶法師就是出手解救澎恰恰的「神祕高僧」。（圖／翻攝自佛光山官網、臉書）

據了解，這位出手解救澎恰恰「南部高僧」，是來自佛光山的如慶法師，澎恰恰2018年前往潮州講堂佛誕節表演，當時人間衛視新聞就有紀錄下如慶法師出席現場的身影，在佛光山官網和臉書中，也有如慶法師與屏東縣警局活動的合照，可見法師與警方的互動相當良好，才能夠在關鍵時刻一出手，就順利解救澎恰恰的黑衣人危機。

▲▼佛光山如慶法師就是出手解救澎恰恰的「神祕高僧」。（圖／翻攝自佛光山官網、臉書）

▲如慶法師（左1）因為相關的表演活動，與澎恰恰認識。（圖／翻攝自佛光山官網、臉書）

澎恰恰與兒子皮皮在23日晚間，與債主「楊醫師」相約在亞太三溫暖協商債務，到場後才發現對方率領多名黑衣人包圍，「楊醫師」要求澎恰恰提供他名下位於大安區大安路豪宅抵押做為還款憑證，但澎恰恰認為沒有欠這麼多錢，加上積欠其他債主款項，該房產已經委託房仲代售，不可能再轉給楊醫師抵債，澎恰恰當場吩咐兒子皮皮回家拿地契，但實際上卻使眼色要兒子先離開、不要再回來。

澎恰恰見兒子皮皮離開後，才趕緊藉故上廁所，趁機打電話向如慶法師求救，再轉而致電向屏東縣警局求助，這才完成南北警高層串聯，緊急出動警力救出澎恰恰。

►北投泡湯一泊一食特價

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
影片曝光！BMW國道拒讓救護車　死佔內車道...警拳頭硬了
陸「女活佛」自爆擁429名砲友...染性病還墮胎　賣內褲教戒
14歲弟下面「縮成黑洞」崩潰　醫脫褲傻了：深不可測
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／北市明星高中學生驚傳「教室內自殘」　校方低調回應

神秘高僧出手！解救澎恰恰「黑衣人危機」　身分曝光：來自佛光山

快訊／3.5噸灑水車突衝過「金山台2線」護欄！墜落消波塊　車頭全毀

神秘高僧救了澎恰恰！黑衣人包圍討債　40警急援...搶人電話曝光

快訊／基隆公車司機踩不到煞車！衝撞民宅「車頭全毀」　14人送醫

快訊／左營海功路驚現詭異天坑　下班尖峰人車走避...現場封鎖中

影／偷車只爽15分鐘…被警攔截送辦　26歲慣竊：我只是用來代步

陸抽砂船圍島太囂張　新北艦進駐馬祖南竿！限制水域內全數淨空

石木欽自訴司法院長許宗力等人誣告　高院撤銷發回更裁

涉掏空遠航35.9億...張綱維籌不出1億保金殺價55折　法官：延押

《我的婆婆》結局鍾欣凌揭「餅店留給兒子」原因　網友看哭道歉「對不起」：誤會彩香了

遇警臨檢「錄影自保是否合法？」　律師：警行公務不能主張隱私權

後輩見退貨遠征隊超緊張「口誤+手抖」　嚴正化.李孝利練到凌晨…後台緊擁哭了

KID：最後一集，謝謝大家　《玩很大》倒數5分「小鬼回星球」引鼻酸...

Lulu.白癡公主玩到失控地上扭成一團　「社經地位」一聽秒歪樓：什麼意思XDD

水費暴增懷疑漏水？達人教撇步 檢查水錶簡單步驟...自己也能修！

千萬藍寶堅尼搶車位馬路中迴轉 車尾撞倒路邊機車...網笑：好丟臉

4女毀逢甲住房「床單包檳榔渣」　飯店經理直呼：像是國旅大毀滅

《我的婆婆》收視太好...鍾欣凌想辦流水席　演員捨不得哭慘：謝謝觀眾

超狂父子用樂高打造披薩生產線 淋上番茄醬、運輸臘腸全自動化

快訊／北市明星高中學生驚傳「教室內自殘」　校方低調回應

神秘高僧出手！解救澎恰恰「黑衣人危機」　身分曝光：來自佛光山

快訊／3.5噸灑水車突衝過「金山台2線」護欄！墜落消波塊　車頭全毀

神秘高僧救了澎恰恰！黑衣人包圍討債　40警急援...搶人電話曝光

快訊／基隆公車司機踩不到煞車！衝撞民宅「車頭全毀」　14人送醫

快訊／左營海功路驚現詭異天坑　下班尖峰人車走避...現場封鎖中

影／偷車只爽15分鐘…被警攔截送辦　26歲慣竊：我只是用來代步

陸抽砂船圍島太囂張　新北艦進駐馬祖南竿！限制水域內全數淨空

石木欽自訴司法院長許宗力等人誣告　高院撤銷發回更裁

涉掏空遠航35.9億...張綱維籌不出1億保金殺價55折　法官：延押

10/28捷克國慶！游錫堃回信韋德齊：祝友誼長存、堅實合作

不滿總統「國情報告」美豬牛破局　江啟臣：蔡英文帶頭製造黑箱

放火「怕有人來找我家人麻煩」！　曝封口原因：案件結束一定交代

謝金燕遭酸「整容整到認不出」！　氣炸回嗆…網助陣：不喜歡就別看

百年摸乳巷紅磚牆毀了！被噴漆「潮X屁孩」　疑國中生下毒手嗆聲

SM新女團「aespa」Winter是她？　11歲選秀「暴牙＋圓臉」舊照起底

快訊／北市明星高中學生驚傳「教室內自殘」　校方低調回應

助您好孕　子癲前症風險評估可助孕婦安全

美批准對台2軍售！　環時曝懲罰台「5種可能」：敬酒不吃吃罰酒

輔大「科幻電影課程」結合創新科技　 將TESLA總部當教室　

長腿妹脫光躺路邊！旁邊有衛生紙　高雄哥嚇壞煞車：這墳墓耶

社會熱門新聞

即／小鬼黃鴻升猝逝完整解剖報告出爐！

角頭要命小方前妻！大姐頭入女監淪人肉沙包　血淚信曝

澎恰恰破產牽連兒被押　刑事局說話了

視訊不能斷！她怕哥逞慾　嬸跪哭求情

包被搶心急追賊…新北女慘被誘到草叢性侵

即／爸媽前晚吵架　蘆洲11歲女童校內墜樓

「重量級女囚」打趴大姐頭！還性侵室友：紅燈擋不住流氓

即／台南「蘇大媽」慘了　要被關8個月

他開海神撞公車亭半毀　車主全目睹

即／打籃球遭同儕點火燒衣　國小生3度燒傷

案發現場／千島湖劫船24台人成焦屍　記者公安諜對諜

花15萬「買清大學歷」　她變科技廠副理

惡老闆囚禁母女3人　直播主揪團救人

學長護花護上床！學妹驚喊：不要　懷孕崩潰墮胎

更多熱門

相關新聞

黑衣人包圍討債　神秘高僧救了澎恰恰

黑衣人包圍討債　神秘高僧救了澎恰恰

對方率多人包圍澎恰恰，要求澎將名下大安路豪宅拿來抵債，據瞭解當時澎恰恰和兒子皮皮都在現場嚇得不知所措，所幸澎恰恰趁到三溫暖VIP包廂內如廁時，打電話給南部某高僧求救，這名高僧因長期在南部地區弘法而廣結善緣，立刻致電屏東縣刑警大隊的警官信徒求助，警官緊急通報給刑警大隊長李宏倫、李大隊長獲報後，緊急通報屏東縣警局長李文章 。

澎恰恰破產牽連兒被押　刑事局說話了

澎恰恰破產牽連兒被押　刑事局說話了

澎恰恰「烏龍綁架案」隔天照演鐵獅玉玲瓏

澎恰恰「烏龍綁架案」隔天照演鐵獅玉玲瓏

獨／澎恰恰「北中南1天趕3場」還債　劇團：他休息時間消失

獨／澎恰恰「北中南1天趕3場」還債　劇團：他休息時間消失

和服女推薦買港股　他投資350萬剩零頭

和服女推薦買港股　他投資350萬剩零頭

關鍵字：

佛光山法師澎恰恰刑事局屏東縣警局

讀者迴響

發燒話題

地震 丁小芹 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

公務員飲水放「母豬發情素」害女同事狂懷孕

即／小鬼黃鴻升猝逝完整解剖報告出爐！

換中獎發票！行員：這張1000萬...他下秒GG

3步驟載進擊券　國旅住宿省500元

「拜託別報電話！」全聯打工哥崩潰了

連鎖雞排店爆退盟潮　業者曝心酸

YAMAHA「BW'S新把妹神車」來了

傳奇家族殞落！「厄運籠罩24年」綁架、整型慘死

張庭砸73億買大樓！豪氣寵閨蜜：一層樓送妳

22歲正妹洗澡「整缸水不換連洗3天」！白嫩美肌網暴動

角頭要命小方前妻！大姐頭入女監淪人肉沙包　血淚信曝

汶萊「奢華派對王子」逝世…享年38歲

不會立中柱！台中女遭房東趕走

徐凱希曾挨罵勾引《星光》男選手

台中爸打疫苗倒下！妻哭著簽病危通知

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》結局鍾欣凌揭「餅店留給兒子」原因　網友看哭道歉「對不起」：誤會彩香了

《我的婆婆》結局鍾欣凌揭「餅店留給兒子」原因　網友看哭道歉「對不起」：誤會彩香了
遇警臨檢「錄影自保是否合法？」　律師：警行公務不能主張隱私權

遇警臨檢「錄影自保是否合法？」　律師：警行公務不能主張隱私權

後輩見退貨遠征隊超緊張「口誤+手抖」　嚴正化.李孝利練到凌晨…後台緊擁哭了

後輩見退貨遠征隊超緊張「口誤+手抖」　嚴正化.李孝利練到凌晨…後台緊擁哭了

KID：最後一集，謝謝大家　《玩很大》倒數5分「小鬼回星球」引鼻酸...

KID：最後一集，謝謝大家　《玩很大》倒數5分「小鬼回星球」引鼻酸...

Lulu.白癡公主玩到失控地上扭成一團　「社經地位」一聽秒歪樓：什麼意思XDD

Lulu.白癡公主玩到失控地上扭成一團　「社經地位」一聽秒歪樓：什麼意思XDD

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

快點領200元購物金！

快點領200元購物金！

東森寵物雲商城早鳥會員送200元購物金！即日起至11/1止，還沒領的快點來～

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面