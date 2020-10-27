神秘高僧出手！解救澎恰恰「黑衣人危機」　身分曝光：來自佛光山

▲藝人澎恰恰走進大樓身影。（圖／記者張君豪翻攝）



記者林彥臣／綜合報導

藝人澎恰恰驚爆積欠上億元債務，今年8月才宣布破產，日前還遭一名綽號「楊醫師」債主約到台北市松山區亞太三溫暖協商債務，並在現場遭到多名黑衣人包圍，情急之下才利用如廁的空檔，打電話給南部某高僧求救，這名高僧因長期在南部地區弘法而廣結善緣，立刻致電屏東縣警局刑警大隊的警官信徒求助，最後順利通報給刑事局偵二大隊外勤隊，會同轄區松山警方出動數十名警力到場救人。而這名關鍵的「神秘高僧」的身分也曝光了。

▲佛光山如慶法師就是出手解救澎恰恰的「神祕高僧」。（圖／翻攝自佛光山官網、臉書）



據了解，這位出手解救澎恰恰「南部高僧」，是來自佛光山的如慶法師，澎恰恰2018年前往潮州講堂佛誕節表演，當時人間衛視新聞就有紀錄下如慶法師出席現場的身影，在佛光山官網和臉書中，也有如慶法師與屏東縣警局活動的合照，可見法師與警方的互動相當良好，才能夠在關鍵時刻一出手，就順利解救澎恰恰的黑衣人危機。

▲如慶法師（左1）因為相關的表演活動，與澎恰恰認識。（圖／翻攝自佛光山官網、臉書）



澎恰恰與兒子皮皮在23日晚間，與債主「楊醫師」相約在亞太三溫暖協商債務，到場後才發現對方率領多名黑衣人包圍，「楊醫師」要求澎恰恰提供他名下位於大安區大安路豪宅抵押做為還款憑證，但澎恰恰認為沒有欠這麼多錢，加上積欠其他債主款項，該房產已經委託房仲代售，不可能再轉給楊醫師抵債，澎恰恰當場吩咐兒子皮皮回家拿地契，但實際上卻使眼色要兒子先離開、不要再回來。

澎恰恰見兒子皮皮離開後，才趕緊藉故上廁所，趁機打電話向如慶法師求救，再轉而致電向屏東縣警局求助，這才完成南北警高層串聯，緊急出動警力救出澎恰恰。

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