金髮馬尾妹專殺高檔紋身衣！專櫃試穿連偷帶換　驚人學霸背景曝

▲台南市警二分局據報，在台南市1間百貨公司紋身衣專櫃，查獲翁姓女子涉嫌竊取衣物被當場查獲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

1名女子在台南市中西區百貨公司進口紋身衣專櫃，以試穿衣為由趁隙將衣物夾帶竊走，店員發現被竊向警方報案，未料該名女竊嫌，食髓知味即再度到該專櫃料故計重施，但因她都穿同一雙鞋，被女店員認出報警迅速到場逮人，當場查獲34歲翁姓女子，其手提袋內有日前遭竊之衣物等，全案依竊盜罪嫌送辦。

市警二分局10月27日接獲報案，轄區1家百貨公司有店家服飾遭竊，警方依規定受理報案，警方調查嫌犯係於10月26日，利用百貨公司周年慶，人潮湧進之際，看準服飾商家人員忙錄疏於防範，竊取一件上衣後離去。

正當警方調閱監視器全力偵辦之際，28日晚上8時許，該名女竊嫌疑因所竊衣服不合身，竟帶著這件竊得的上衣重回店家，並向晚班店員拿了2件小號的上衣、1件小號的褲子，進入試衣間試穿。

▲翁女涉嫌以試穿衣物故計重施。

此時店員從該名34歲翁姓女子的鞋子，認出她就是日前涉嫌竊取衣服的人，且在拿衣服給對方試穿過程中，發現翁女的手提袋內有之前失竊的衣物，馬上報警查處，二分局警方據報約1分鐘火速趕到現場，警方依店員所指證，在翁女手提袋內，起獲之前被竊走的衣物及這次試穿的衣物，當場人贓俱獲。

據了解，翁女有碩士學歷，本身係名工程師。翁女向警方否認偷竊，表示她上次是不小心把該件紋身上衣拿回家，這回來試衣，是想買衣服補償店家，她沒有偷竊衣物。但警方在翁女的手提袋內，發現之前被竊及這次要求試穿的衣物，佐證翁女是二度行竊。全案將依竊盜罪嫌移送台南地檢署偵辦。

▲女店員認出涉嫌竊衣的翁女報警逮人。

市警二分局表示，現正值百貨公司周年慶，業者看準商機利用周年慶期間以商品折扣方式吸引民眾前往購物，預期「人潮將會帶來錢潮」，竊嫌亦會在百貨周年慶期間機會，利用店家及民眾疏於防備之際，竊取財物或商品；警方呼籲店家人員及購物民眾在服務、消費之餘對於自身財物及商品應妥善保管，二分局亦會在周年慶期間針對周邊交通及治安持續維護，讓民眾享受安全無虞的舒適購物環境，亦讓店家及民眾有感警察在治安及交通上的努力，達成有效預防及查緝犯罪的目標。

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