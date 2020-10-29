中央逼地方修食安自治條例　花蓮縣申重「堅持零檢出」立場

▲花蓮縣政府收到行政院公文，指相關自治條例零檢出與罰則牴觸中央法規，要求在明年一月一日前檢討修正。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

有關萊豬明年一月開放進口，花蓮縣政府28日再次重申堅決態度和立場，堅持「零檢出」，且已修訂花蓮縣食品衛生安全管理自條例，增列規定不得檢出，並訂定相關罰則，將儘速送議會審議通過。

至於花蓮縣政府在上個月底收到行政院公文，指相關自治條例零檢出與罰則牴觸中央法規，要求在明年一月一日前檢討修正，縣府認為食品衛生管理係地方制度法第19條之縣市自治事項，受憲法制度性保障，其目的在保障縣民健康維議公共利益，且採取之手段與達成公共之利益，有正當合理關聯。

▲行政院來函全文內容。

針對中央開放美豬牛進口，縣長徐榛蔚指出，花蓮縣政府保持一貫的態度，「國人健康要守護，國內產業要保護」，希望鄉親都能住的安心、食的安心，企盼中央政府不要忽視養豬農的權益及守護人民的健康！然行政院發文各縣市指自治條例零檢出與罰則牴觸中央法規，要求在明年一月一日前檢討修正，參照司法院釋字第738號解釋，地方自治法規在合理範圍內仍可訂定比中央更嚴格的規定。

花連縣府並表示，未來如中央以自治條例牴觸中央法規，不予核定，縣府將依地方制度法第43條及司法院釋字第527號解釋依規定據以聲請解釋，堅持一貫立場，守護花蓮人民的健康。

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