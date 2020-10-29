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北港朝天宮14天水陸普度大齋勝會　特製限定口罩亮相

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▲北港朝天宮董事長蔡咏鍀表示，法會期間所有人員全程茹素不殺生；法會將全程直播，讓信眾運用網路同步祈福，提升心靈淨化身心。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲北港朝天宮董事長蔡咏鍀表示，法會期間所有人員全程茹素不殺生；法會將全程直播，讓信眾運用網路同步祈福，提升心靈淨化身心。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

國際疫情「新型冠狀病毒」重創全球，雲林北港朝天宮秉持天上聖母慈悲為懷的心將特別邀請元亨寺台北講堂上會下常法師率領高僧師父，主持為期14天水陸普度大齋勝會，為全世界祈福，希望300年來首屆水陸普度大齋勝會，以齊心虔誠祈求的心，能讓天上聖母，滿天神佛賜福全世界的生靈能夠平安，健康。

2020年全球受新冠肺炎疫情影響，朝天宮除正月「全球除疫息災梁皇大法會」，三月「媽祖慈悲不間斷」全台發放素食便當的活動外，更聯合全台宮廟，舉辦首屆水陸普度大齋勝會，禮請元亨寺會常大法師主法，率領全台60幾位高僧大德，進行為期14天「悲心廣行」水陸大法會，落實「弘揚孝道」、「淨化社會」、「行善立德」濟世目標。

北港朝天宮董事長蔡咏鍀表示，法會期間所有人員全程茹素不殺生；法會將全程直播，讓信眾運用網路同步祈福，提升心靈淨化身心；廣倡百善孝為先，尊愛長輩、友愛兄弟姊妹，且此次法會累積的十方功德金，將協助獨居老人、身心障礙長輩，及各項長青項目，並獎勵績優學子。

凡報名參加法會者即能獲得廟方特製的限定口罩，預計發放5萬份；報名日期即日起至11月30日止，水陸普渡法會自12月15日到12月28日，連續不間斷的14天法會勝事，朝天宮並製作5萬個防疫口罩，贈送參與信眾，口罩以7層防菌、透氣材料製成，可水洗重覆使用，讓大家防疫更輕鬆，口罩表面印有朝天宮精緻圖騰。

▲北港朝天宮董事長蔡咏鍀表示，法會期間所有人員全程茹素不殺生；法會將全程直播，讓信眾運用網路同步祈福，提升心靈淨化身心。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲凡報名參加法會者即能獲得廟方特製的限定口罩，預計發放5萬份。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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