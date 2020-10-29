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陸外交部新聞司新增42歲副司長胡鍵　官媒時政記者出身

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▲▼外交部新聞司迎75後副司長胡鍵。（圖／翻攝自觀察者網）

▲胡鍵。（圖／翻攝自觀察者網）

記者鄭思楠／綜合報導

據大陸外交部官網「組織機構」欄目顯示，胡鍵已出任外交部新聞司副司長。他是記者出身，此前已擔任南方報業傳媒集團管委會副主任。目前，大陸外交部新聞司共有「一正五副」6位司領導，司長為華春瑩，副司長為汪文斌、于敦海、趙立堅、胡鍵、蔣小燕。

據《觀察者網》報導，公開資料顯示，胡鍵，1978年8月出生，廣東省惠來縣人，曾任南方日報時政新聞中心記者、南方日報社社委、南方網總編輯，2017年08月任南方報業傳媒集團管委會副主任。

根據2007年第九屆廣東青年五四獎章獲得者事蹟材料介紹，胡鍵是近年來活躍在南方日報上的「高質高產記者」，平均每年見報的新聞稿件660多篇，品質和數量均名列前茅。在報紙上，胡鍵的名字常與重大時政新聞同時出現，是南方日報首選的「第一梯隊」特派記者，被南方日報社長官概括為：一名少帥、一名大將、一名尖兵。

▲▼外交部新聞司迎75後副司長胡鍵。（圖／翻攝自觀察者網）

▲外交部新聞司迎75後副司長胡鍵。（圖／翻攝自觀察者網）

2017年，時年39歲的胡鍵履新南方報業傳媒集團管委會副主任，是南方報業非常年輕的一名副廳級幹部。

據悉，外交部新聞司主要職責是承擔發佈中國重要外交活動資訊、闡述中國對外政策工作；承擔國家重要外事活動有關新聞工作；指導駐外外交機構新聞工作；承擔在華外國常駐新聞機構和外國記者事務；組織開展公共外交；收集分析重要資訊等。

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