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CIA遭爆監聽120國　耿爽：美國是名副其實的「黑客帝國」

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▲美中情局遭爆利用瑞士克里普托（Crypto AG）加密公司監聽他國，獲取情報。（圖／路透）

▲美中情局遭爆利用瑞士克里普托（Crypto AG）加密公司監聽他國，獲取情報。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

外媒報導，美國中央情報局（CIA）和德國聯邦情報局自上世紀70年代起，秘密收購瑞士一間加密公司克里普托（Crypto AG），利用其設備竊聽全球120個國家。對此，大陸外交部發言人耿爽今（17日）表示，事實一再證明，美國才是全球網絡空間最大的國家級監聽者，是名副其實的「黑客帝國」。

▲▼耿爽。（圖／翻攝自央視新聞）

▲大陸外交部發言人耿爽。（圖／翻攝自央視新聞）

美國上週一以涉嫌對美國信用報告機構發動網絡入侵為由，起訴4名中國軍方人士。當時，耿爽曾回應，長期以來，美國政府和有關部門違反國際法和國際關係基本准則，對外國政府、企業和個人實施大規模、有組織、無差別的網絡竊密與監聽、監控，「這早已是世人皆知的事實。」

對於近日再爆美國政府竊聽事件，耿爽痛批，一個每天收集全球各地近50億條移動電話紀錄、窺探德國總理默克爾手機長達十多年之久、每年控制中國境內300萬多台電腦主機、向中國境內3600多個網站植入木馬的國家，卻把自己打扮成網絡攻擊的受害者，反復上演賊喊捉賊的拙劣把戲，「這個國家在網絡安全問題上的虛偽性早已昭然若揭，還有何信譽可言？有何顏面示人？」

耿爽最後以「舊帳未消、又添新帳」來形容該案例，並呼籲美方，應與「維基解密」及「斯諾登事件」一併給國際社會一個說法。

▲瑞士克里普托（Crypto AG）公司。（圖／路透）

▲瑞士克里普托（Crypto AG）公司。（圖／路透）

《華盛頓郵報》此前報導，經與德國電視二台聯合調查顯示，上世紀80年代，美國國家安全局分析的所有外交電報和其他政府訊息中約有40%來自克里普托公司的設備，這證明美國從竊聽行動中獲取了大量材料。

報導稱，德國聯邦情報局1993年退出與該公司的合作後，美國收購了德方的股份，一直實施竊聽行動至2018年。對此，瑞士國防部發出聲明表示，政府已任命一名前瑞士最高法院法官對涉事公司的活動進行詳細調查，相關報告將於6月底前提交。
 

★圖片為版權照片，由路透社供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經路透許可，不得部分或全部轉載！

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