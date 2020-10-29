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稱陳時中不是「小英男孩」　江啟臣：他被抓出來背美豬黑鍋

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▲▼立院社福衛環。（圖／記者呂佳賢攝）

▲國民黨立委江啟臣。（圖／記者呂佳賢攝）

記者嚴云岑／台北報導

立法院衛環會今（29）日三度聯席排審美豬進口相關行政命令，上午朝野立委陸續程序發言，直到11時才進入第一案「動物用藥殘留標準」審查。國民黨立委江啟臣在登記發言時表示，蔡總統8月28日開放萊劑美豬只有說時機，沒有說健康，推測陳時中不像「小英男孩」陳吉仲，一開始就參與秘密會議，而是在阿札爾部長來台之後，才知道要開放，卻被抓出來背黑鍋。

立法院審查美豬進行行政命令進度緩慢。江啟臣在登記發言中，再度批評食安會連續1年半未召開已違反行政責任，國民黨立委洪孟凱接續質詢時，另追問事件踢爆已過1個月，食安會何時要召開？陳時中坦言，「還不知道」，尚須溝通協調。

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江啟臣更惋惜表示，陳部長前陣子人氣很高，卻因為美豬牛議題在網路上受到批評，呼籲陳時中專心防疫，因為很有可能11月3日美國大選一過，蔡總統又改口表示，「不是對台最有利時機」，強調美豬牛開放議題不急於在這時處理，「立法院可以延3個月都可以」。

江啟臣最後表示，行政院食品安全委員會原本應該在3個月開一次會，但至今已經一年半沒有召開，等於缺席6次會，衛福部是食安會報的主管機關與執行長，應該督促行政院長蘇貞昌開會，但如果幕僚單位連提醒都沒有的話，有顯失職，溝通工作不一定是理所當然。

▼衛福部長陳時中回應立院社福衛環登記發言。（圖／記者呂佳賢攝）

▲▼立院社福衛環。（圖／記者呂佳賢攝）

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