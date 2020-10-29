影／F-5E戰機失事已出廠50年　RF-5E曾撞山釀3人亡

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空軍台東志航基地29日一早驚傳F-5E戰鬥機墜海起火意外，飛行員朱冠甍29日緊急彈跳逃生，送醫搶救後仍不治，得年29歲。這架F-5E戰鬥機於1973年我國與美方一起合作生產的戰鬥機，據國防部表示，這架失事戰機於民國69年出廠，上次完成大檢時間是108年9月29日，出廠後飛行266小時45分鐘。

▲民國63年，我空軍航空工業發展中心與美國諾斯羅普飛機製造公司合作生產F-5E機。（圖／翻攝空軍網站）



1973年，中華民國政府與美國政府簽訂了一份協議，由航空工業發展中心在諾斯洛普公司的授權之下生產100架F-5E戰機。這項定名為虎安的生產計畫持續進行到1980年代中期，至虎安6號計畫為止，航發中心一共生產了242架單座的F-5E與66架雙座的F-5F，佔全球生產量約1/4，是全球最大的使用國。

過去於台海情勢緊張時期，曾發生過F-5E戰機駕駛開戰機叛逃事件；一次是1981年駕駛黃植誠叛逃，另一次發生於1989年2月，駕駛林賢順叛逃，但途中因油盡棄機跳傘，飛機墜毀於廣東省豐順縣。

之後由於R-CH-1中興號偵察機與RF-104G偵察機除役，當時中華民國空軍決定將F-5E戰鬥機進行改良成RF-5E，除正常戰訓任務外尚支援國土探勘與災害搶救。

但在2003年10月12日， 一架編號5502號RF-5E從台中清泉崗機場起飛，最後因發動機故障而墜落在新竹外海30海浬（僚機目視該機發動機冒煙、起火）。當時駕駛，上尉飛官李慶熙（空官76期、1290飛行小時）緊急跳傘逃生，於當日12時05分時被海軍子儀號巡防艦救起，僅受輕傷。

不過，2011年9月13日，編號5506號RF-5E從花蓮機場起飛，與編號5401號F-5F進行夜間訓練，因飛行員喪失地形狀況警覺於蘇花公路114.6公里處撞山墜毀，造成3名飛行員上尉蕭文民與F-5F飛行員少校王鴻祥及中校常建國殉職。