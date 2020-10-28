成衣版潤寅案詐貸80億！闆娘聯手會計師　17幽靈公司騙倒25銀行

▲服飾公司老闆娘為解決資金問題，涉嫌長期向行庫詐貸達80億元。（示意圖／pexels）

記者劉昌松／台北報導

經營成衣進出口的服飾公司女老闆，疑因資金周轉問題，利用虛設的17間境外公司製作不實的「三角循環貿易」，藉此向包括台灣銀行、第一銀行、彰化銀行等25間金融機構，詐貸累積80億元，直到日前因無法再支付利息，向檢調單位自首，台北地檢署28日指揮調查局展開搜索，將王女和李姓會計師等7人約談到案。

王女經營方悅服飾、方富服飾2間公司，主要業務是成衣加工製造，從設計做樣到生產完成，自大陸進口後，販售給各大百貨公司的品牌專櫃。

但是王女因資金周轉問題，涉嫌利用虛設的17家境外公司，其中13家充作下游公司、4家充作上游公司，用來與方悅等母公司進行假交易，反覆開出不實發票、裝箱單，交給林姓女會計師，製作不實財務簽證報告。

王女再拿著會計師的簽證報告，向25間金融機構申貸，累計從2012年到2017年間為止，共貸款達80億元，但因最後無力支付巨額利息，王女向檢調單位自首後，檢察官張靜薰28日指揮調查局台北市調處，兵分5路搜索，約談王女、林姓會計師等7人到案，全案朝違反《銀行法》詐欺罪嫌偵辦。

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