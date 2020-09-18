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灌價帝寶假交易詐貸4.5億！沒分到錢...她自爆「內幕」提告

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記者羅志華／台北報導

蔡姓女子在律師陪同下，於18日到北檢控訴，指她仲介鄭姓男子與名媛陸勝文假交易，藉灌水帝寶交易價至7.7億餘元，向銀行詐得4.5億貸款，本以為能拿回陸勝文欠她的8000萬債務，不料錢被鄭男全拿，陸勝文不僅沒分到錢，還因賣房所得遭追稅，要對鄭男提告《銀行法》詐貸、偽造文書等罪。

▲蔡女坦承參與帝寶假交易詐貸，並對把錢都拿走的鄭男提吿 。（圖／記者羅志華攝）

▲蔡女坦承參與帝寶假交易詐貸，18日提告把錢都拿走的鄭男，也呼籲市場別碰問題物件。（圖／記者羅志華攝）

蔡女指出，2017年帝寶D棟21樓的買賣，全是為了向銀行貸款套現的假交易，當時鄭男藉高達7.7億餘元的「成交價」，向陸勝文買下帝寶，並從彰化銀行貸得4.5億元，其中2.5億拿去還了安泰銀行的貸款，剩下2億全收在自己口袋，而鄭男本應支付的3.2億自備款，開了14張支票卻也都沒兌現。

蔡女表示，國稅局調查後，認為陸勝文當初3.3億買這戶帝寶，賣出7.7億獲利部分，應繳稅1億多元，但陸勝文在這場假交易裡，一毛都沒拿到，她也因此討不回陸勝文8000萬的債務。

蔡女呼籲，她已向檢調坦承參與假交易，但鄭男「買下」這戶帝寶D棟21樓後，曾在2018年託仲介開價8.38億求售，因偏離市場行情太遠沒賣掉，近日又以5億多起標拍賣，「請社會大眾，不要再碰帝寶這戶有違法爭議性的案子，以免有更多人受害」。

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