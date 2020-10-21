潤寅詐貸472億創紀錄…檢求30年重刑！　王音之淚崩：我一切為還債

▲潤寅詐貸472億創紀錄，負責人王音之潛逃美國遭帶回，北院21日開庭，檢方求處30年重刑。（圖，資料照／記者林振民攝）

記者羅志華／台北報導

潤寅集團負責人楊文虎、王音之夫妻，涉嫌向12家銀行詐貸達472億元，創下歷史紀錄，北院21日開庭，檢察官求處30年重刑，王音之在庭上陳述時，講到為償還上一家公司倒閉欠下的債，一人遠赴伊朗開拓市場，甚至24小時工作操勞得到胃癌，當庭淚崩說，「我是一心一意要還錢，請法官一定要幫我查清楚，不是判我10、20、30年。」

檢察官表示，王音之雖辯稱錢都進了公司，卻被查出用公司的錢買房子，證人也說王音之家裡沒錢了，保費等支出全都是從公司拿，尤其本件詐貸金額創歷史紀錄，至今多家銀行也沒得到賠償，王音之甚至逃到美國，途中還不斷處理不法所得，增加追徵難度，求處王音之30年徒刑。

王音之表示，當初創立潤寅，就是為了還前一家公司倒閉的債，她經營了28年沒人敢去的伊朗市場，但台塑、南亞去參展，全都是她一人在撐，更因操勞得到胃癌，而許多銀行從前一家公司時就一路往來，「銀行也希望收回前債，很怕我再倒一次」，而她為維持經營、讓銀行放心，不僅低價出貨、只為與大廠商往來，甚至背負高額利息向地下錢莊借錢，這些她都不敢跟先生說，不想家人為此煩惱；王音之最後表示，希望法官能對家人及員工輕判。

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