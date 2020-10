美選破7000萬人提前投票！超越上屆總票數一半　將創112年新高

▲「美國選舉計畫」推估,本屆大選投票人數將創下美國歷史記錄。(圖/路透)

記者葉睿涵/綜合報導

在美國總統大選倒數一週之際,提前投票的選民已突破7055萬人,約佔2016大選總投票數的51.2%,其中有4724萬張是郵寄投票,另外有2331萬的選民親臨現場,投票人數比美國歷史上任何一次選舉都要多。專家表示,此次大選有可能是自1908年以來在現代選舉中投票率最高的一次。

