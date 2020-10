病例「火箭式狂飆」！歐美疫情再寫紀錄　WHO：醫院都擠滿人了

▲數據顯示,世界各國的新冠病例數都有上升趨勢。(圖/取自免費圖庫Pixabay)

記者葉睿涵/綜合報導

世界衛生組織(WHO)數據顯示,歐洲每天因染疫而死的人數與前一周相比,上升了近40%,其中法國、西班牙、英國、荷蘭和俄羅斯的死亡人數增加三分之一,占了大多數。美國有將近50萬人在過去的7天內受感染,中西部熱點地區的病例數和住院人數也都創下新記錄。

據BBC報導,目前病例數位居世界第四的俄羅斯,單日死亡人數為320人,讓總死亡人數上升到2萬6589人。奧地利在27日也宣佈死亡總人數超過了1000人,而義大利在過去24小時內宣佈有221人死亡。儘管義大利的感染病例也在急速成長,在過去24小時內達到近2.2萬人,但境內的檢測力度也持續增強。

"Last week saw the highest number of #COVID19 cases reported so far.

Many countries in the northern hemisphere are seeing a concerning rise in cases & hospitalisations.

And ICUs are filling up to capacity in some places, particularly in Europe & North America."-@DrTedros