拜登早知情！杭特錄音檔曝光：親口認了與「中國間諜頭子」來往

▲美國民主黨總統候選人拜登(Joe Biden)與兒子杭特(Hunter Biden)。(圖/路透)



記者王佩翊/編譯

美國民主黨總統候選人拜登(Joe Biden)的小兒子杭特(Hunter Biden)近日接連被爆出「電郵門」、「不雅照」醜聞,如今根據美國媒體流出的最新錄音,杭特竟親口承認自己的商業夥伴何志平是「中國間諜頭子」,不僅如此,他還在錄音檔中提到父親拜登,讓拜登想賴也賴不掉。美國主流媒體先前曾稱,杭特電郵門一事是假的,且拜登不清楚杭特的海外生意,然而這段錄音檔也直接打臉相關說法

根據《國家脈動》獨家報導,杭特在這段錄音檔中大肆抱怨他的商業夥伴、中國企業華信能源的董事長葉簡明突然消失,並稱前香港民政事務局局長何志平是「該死的中國間諜頭子」。《紐約郵報》先前曾踢爆,何志平與杭特私下有鉅額交易,而美國參議院也曾發表一份調查報告,報告中提到,與葉簡明有關的一間空殼公司曾經向杭特的律師支付100萬美金。此外,葉簡明也被指與中國軍方有所聯繫。

▲前香港民政事務局局長何志平(左)曾因涉嫌幫中國企業賄賂以獲取石油生意,於紐約遭到逮捕。右為台灣資深影星、何志平夫人胡慧中。(圖/CFP)



杭特在錄音檔內說,「我接到我父親的電話,他告訴我《紐約時報》的人一直在找我,但這些電話以前我父親都是直接讓我的老搭檔艾瑞克(Eric)去應付,沒想到這傢伙其實一直默默地在傷害我,我都不知道有多久了。還有另一個《紐時》的記者打給我,問我有關何志平的事。何志平這個該死的中國間諜頭子,他跟我的合夥人創辦公司,我的合夥人身家上看3230億美元,但他現在失蹤了!」

據悉,杭特所提到的這名合夥人正是中國華信能源的董事長葉簡明。杭特在錄音檔中還提到,「我上次在他(葉簡明)價值5800萬美金的公寓見到他之後,他就徹底消失了,當時他還簽了一份價值40億美金的合約,要建造一個世界上最大的液化天然氣港口。不久後我就接到紐約南區聯邦檢察官親自打來的電話,他說我的生意夥伴阿契爾(Devon Archer)指認我去為一件刑事案件作證,但他卻沒有告訴我這件事,而且我的父親也沒有告訴我。」

電郵門事件爆出後,拜登一再否認瞭解且涉及杭特的海外生意,而美國主流媒體先前也曾報導,電郵門事件是假的,且拜登與杭特皆沒有涉及與共產黨有關的刑事調查或是商業交易,但這段錄音也直接打臉相關說法。

▲美國郵寄選票已陸續開票。(圖/路透)



#LaptopFromHell

Hunter Biden with Barack Obama in the Oval Office

From Hunter's Laptop April 4, 2014 pic.twitter.com/WrBkFEqYiy