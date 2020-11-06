白天打卡逛市集、夜晚欣賞光雕秀　民眾High翻「桃園萬聖城」

▲桃園市政府首度舉辦「桃園萬聖城」，規劃了許多好吃好玩的市集攤位、8大超好拍的裝置藝術與夜晚吸睛的光雕秀，吸引民眾來到現場體驗萬聖氛圍。（採訪撰稿／記者陳珊珊；攝影剪輯／記者謝盛帆）

記者陳珊珊／桃園採訪報導

桃園吉祥物ㄚ桃、園哥隨著輕快音樂活力跳舞，炒熱現場氣氛，台下的大小朋友看得如痴如醉，藝人依依也帶著孩子來到2020桃園萬聖城，一起度過難忘的萬聖節！

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▲桃園吉祥物ㄚ桃、園哥在舞台上唱唱跳跳，炒熱現場氣氛。（圖／記者謝盛帆攝）

藝人依依說：「我覺得萬聖節可以讓小朋友體驗國外的節日，感受帶有一點惡作劇、歡樂的氣氛，讓小朋友看到很多不一樣的角色，可能他們以前會覺得很害怕，不過透過比較可愛的方式，陪伴他們以不同眼光面對心中害怕的角色，讓孩子們有新的收穫」。

▲藝人依依也帶著小朋友來到桃園萬聖城感受過節氣氛。（圖／記者謝盛帆攝）

萬聖節變裝風氣近幾年風靡全台，桃園市政府也首度舉辦「桃園萬聖城」，活動場內有許多好玩市集、好吃攤販，還有8大古靈精怪的裝置藝術，像是「德古拉的裝死顛倒屋」與「海妖的美人魚夢」等，吸引民眾拍照留念。

▲「德古拉的裝死顛倒屋」吸引民眾拍照留念。（圖／記者謝盛帆攝）

▲藝人依依帶著小朋友與裝置藝術「骷髏的亡靈祭典」拍照。（圖／記者謝盛帆攝）

藝人依依說：「小朋友他喜歡列車，剛剛就對著巫婆列車研究很久，我自己是一進來看到超大月球，還有超大骷顱頭，覺得很酷，忍不住想拍照，每個裝置藝術都很特別、很喜歡。我們家出去玩都是爸爸開車，我覺得來這裡停車場很方便，沒開車的話，也可以搭高鐵，出來後走路大概2、3分鐘就到了，交通非常方便」。

▲▼夜晚的光雕秀超吸睛，民眾紛紛拿起手機拍照。（圖／記者謝盛帆攝）

桃園萬聖城到了晚上也很有趣！全場觀眾一起倒數321，迎接精彩的光雕秀，吸睛畫面搭配著詭譎音樂，不論在視覺或是聽覺上皆是一大饗宴。11月7日、8日下午3點，將有「東森YOYO家族過萬聖」活動，邀請小朋友的偶像到場歡度週末；11月8日下午1點40分將由親愛愛樂帶來「希望的旅程」弦樂發表會；另外，即日起至11月8日，民眾只要到指定的裝置藝術拍照打卡，就有機會帶走限量精美好禮，趕快揪大小朋友，一起走出戶外體驗有趣的萬聖氛圍。