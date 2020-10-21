趁雙親熟睡...屏東女持刀刺死母刺傷父！　一審被判無期徒刑

▲屏東地方法院依殺罪將殺死母親的陳女判處無期徒刑 。（圖／記者陳崑福攝，資料照片）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣陳姓女子，因病需長期服藥及就醫問題與父母衝突，心生不滿，預藏家中水果刀及槌子在房間衣櫥內，利用父母熟睡時，持刀刺殺母親，父親發現阻止，也遭刺傷，但搶下她水果刀叫救護車送醫，其母傷重不治，父親受傷；屏東地方法院21日依殺人罪將她判處無期徒刑，全案還可以上訴。

檢方起訴書說，陳姓女子因患有病痛，需長期就醫及服藥，為此對父、母萌生怨恨。2019年10月11日凌晨1時45分前某時許，先將住處廚房水果刀及槌子1把放置其房間衣櫥內藏放，伺機以該水果刀及槌子殺害父、母。

至凌晨時刻，持該把水果刀及槌子至上開住處2樓父、母住處趁父、母熟睡之際，持刀先刺向躺在床上母親身體正面、胸部、手臂數刀，後因父親聽聞太太大聲尖叫而驚醒，陳女仍揮舞手中水果刀刺向父親，父親見狀要將該水果刀搶下，陳女再接續以前開短刀刺入父親手臂數刀，造成身體多處受傷。

陳父最後搶下女兒手中水果刀，將她壓制，隨後立即撥打電話呼叫救護車，待陳女冷靜下來後，隨即衝下樓向鄰居求救。救護車趕到將她的父母分別送醫急救，母親因傷及心臟，急救不治。

警方據報趕往現場處理，將陳女逮獲，扣得作案工具，訊後依殺人罪送辦，檢方起訴。屏東地院今天依殺人罪判處無期徒刑。

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