奉獻39年　潮州義警楊明龍榮退獲表揚

▲屏東縣潮州警分局光華義警分隊書記楊明龍工作超過39年，屆齡退休 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣潮州警分局日前在該分局大禮堂舉辦2020年下半年度義勇警察幹部訓練，38位義勇警察全員到齊、全程參與，會中並頒發光華義警分隊書記楊明龍屆齡榮退休獎牌等紀念品，他從事義警工作超過39年，1998年還拿過警政廳長王一飛頒發榮譽章證書，最早期還要協助員警夜間戶口普查，辦公廳舍是屋瓦式建築，一路走來，與警察有著割捨不開的滿滿回憶。

▲▼潮州義常訓、楊明龍（左）屆齡退休。

潮州警方說，義勇警察常年訓練每年舉辦2次；下半年更針對各分、小隊長等幹部，加強義警權利知識的講授，以精進義勇警察協勤技能，強化警備治安力量，培養工作默契，採合併訓練方式實施，協助淨化治安為目的。

這次常訓，由分局偵查隊黃雅苹為義警同仁講授目前最新式的毒品種類以及如何預防詐騙，並請義警同仁在多加宣導，以防止更多民眾受騙及毒品危害；另邀請潮州消防分隊教官周宏憲針對心肺復甦術及自動體外去顫器講授基本的認識及操作技巧，希望藉由訓練加強義警了解執行各類治安勤務及參與協助災害搶救要領。

訓練課程結束，義警大隊長洪景崇特別慰勉王中隊長平時對義警中隊的辛勞付出，致贈加菜金；由大隊長洪景崇及中隊長王俞森特別頒發光華義警分隊書記楊明龍屆齡榮退休獎牌等紀念品，感謝他對義警工作的支持及付出。

楊明龍於1974年參加潮州分局義警，當時屏東縣剛開始整編成立，還要至屏東市警局校閱，協助治安，戶口普查等工作。70年正式成立，他正式成為義警，義警期間，表現傑出，曾榮獲省政府警政廳3等獎榮譽紀念章一枚，今年70歲，屆齡退休。

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