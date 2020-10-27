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遠傳出新招！新辦門號可換萬元買菜金

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▲「遠傳搶付」創新商業模式正式上線。（圖／記者陳心怡攝）

▲「遠傳搶付」創新商業模式今（27）日正式上線。（圖／記者陳心怡攝）

記者陳心怡／台北報導

遠傳今(27)日宣布推出創新商業模式—「遠傳搶付」，以平台經濟模式提供合作品牌入駐，串聯所有消費場景，媒合各類品牌與市場需求，提供消費者量身訂做的電信門號組合。首波上市就集結九大產業共50家合作夥伴，首創電信最大OMO (Online-Merge-Offline)虛實融合領域，對於新辦門號用戶來說，電信資費不再是只能換手機，針對不同資費，還有更多商品可以換購。

遠傳創新平台結合跨業品牌力量，讓消費者可在「遠傳搶付」官網、及合作夥伴的實體或線上門市，將自己心儀的商品、適合的門號方案搭配組合，即可享有遠傳優質的網路，結合各品牌商品或服務；合作夥伴也可透過「遠傳搶付」簡易的操作後台，輕鬆上架產品以及服務，與遠傳電信服務共建電信門號產品組合，達到一費雙享三贏局面。

遠傳電信總經理井琪表示：｢遠傳近年推動企業轉型，讓電信本業再出發。推出的『遠傳搶付』具備三大創新面向，包含打造全新商業模式、真正多元的電信門號方案、與跨業夥伴開放式合作。透過數位平台策略結盟異業品牌，滿足不同族群的消費者需求，打造最完善的電信行動生活圈。｣

「遠傳搶付」結盟百家百業，突破門號申辦場景，將來辦門號不用一定進到電信門市，在不同消費場景都能申辦，且搭配自己愛用、常用的品牌。此平台以OMO虛實融合形式，與合作夥伴共同精準媒合客戶的雙贏局面。「遠傳搶付」首波上市50家品牌涵蓋「公益、交通、居家生活、食品餐飲、教育文創、運動休閒、銀行保險、購物消費、醫美彩妝」共九大類領域及上萬件商品，提供消費者最多元的選擇。

「遠傳搶付」打造門號申辦全新玩法，消費者只需在合作夥伴的實體店面，可通過現場QR code掃碼，或品牌官網、線上入口進入品牌專屬的「遠傳搶付」頁面，再透過線上申辦門號，方案包含月付399/699 4G資費，以及999/1,399 5G資費，申辦成功後即可獲得依據不同方案對應的專屬兌換序號，享有專屬的電信門號組合產品。

以申辦月付1,399方案為例，搭配肌膚保養產品，即可獲得相當於價值三萬的天然護膚保養產品組。

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