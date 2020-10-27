美售岸置巡弋飛彈可殲敵登陸船70%戰力　共軍登陸難度提高

▲岸置機動型魚叉反艦飛彈（Harpoon Coastal Defense）。（圖／Defense Media Agency）



記者陶本和／台北報導

美國國防安全合作局（DSCA）26日公布，國務院已批准軍售台灣100套岸置魚叉反艦飛彈系統，包括400枚AGM-84魚叉反艦飛彈以及4枚遙測彈。對此，國防安全研究院先進科技所研究員歐錫富表示，岸防巡弋飛彈的模擬想定設計，參照「美軍戰術手冊」可殲敵登陸船團70%戰力，使敵無法有效遂行登陸作戰。

DSCA於美東時間周一（26日）宣布，國務院已批准並通知國會最新一批售台武器，若最終通過成形，100套岸置魚叉反艦飛彈系統（Harpoon Coastal Defense Systems）及400枚AGM-84魚叉反艦飛彈（Harpoon）將會啟動運往台灣。

此項軍售旨在讓台灣的防空選擇更具彈性，在面對當前及未來的威脅時，有更足夠的能力進行抵禦。台灣未來面對海上侵略、進行沿岸封鎖以及抵禦水陸兩棲進攻時，能夠透過先行部署這套高度可靠且有效率的系統達到防禦作用，「這套系統能輕易被整合進現有軍事部署，收貨方軍隊接受這些系統時，不會有困難。」

對此，國防安全研究院先進科技所研究員歐錫富表示，這次美國出售台灣RGM-84L-4 魚叉Block II，不是RGM-84Q-4 Block II+ER增程型構型。根據澳洲海軍數據，RGM-84魚叉Block II射程只有124公里，而非原先預期250公里。

歐錫富坦言，這是美中不足之處，不過仍足以涵蓋台海周邊。他指出，台灣海軍採購岸防巡弋飛彈的模擬想定設計，參照「美軍戰術手冊」可殲敵登陸船團70%戰力，使敵無法有效遂行登陸作戰。

歐錫富進一步分析，國造雄風飛彈無論是雄風-2次音速反艦飛彈，或是雄風-3超音速反艦飛彈，雖然有保留現有的固定陣地部署，但都朝機動發射車部署方式調整。

他強調，雄風機動部署方式是以大型拖車拖曳飛彈車到適當地點進行機動部署，而美製岸防魚叉飛彈系統，則是飛彈與車體合一，機動能力超越國造雄風飛彈系統。

歐錫富認為，目前海軍海鋒大隊在包括馬祖東引、澎湖西嶼等外島地區，以及本島設置多個固定雄風飛彈陣地，台灣在獲得美製岸防魚叉飛彈後，未來也可能前進部署在外島地區，打擊能力將涵蓋中國大陸沿海地區，對共軍船團及陸上重要據點，都能具有精準的攻擊壓制戰力。

由於美方一週內兩次宣布對台軍售，先前是出售包括M142高機動性多管火箭系統（M142 High Mobility Artillery Rocket System, HIMARS）、AGM-84H/K增程型距外陸攻飛彈（Stand-off Land Attack Missile Expanded Response, SLAM-ER）以及MS-110偵照莢艙。

不過，隨後北京馬上宣告制裁軍售的洛克希德馬丁（Lockheed Martin）、波音防務（Boeing Defense, Space & Security）和雷神（Raytheon）等美國企業；但沒想到美國又立即宣布出售岸防機動型魚叉飛彈。

歐錫富指出，近來美國售台武器射程已達300公里，但整體防衛構想作戰縱深仍只有100公里，故台灣作戰縱深應該稍微向外推，並結合周邊國家共同合作。不對稱作戰關鍵是要有撒手鐧武器，才能讓對手因無法一口吞下而考慮三思。

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