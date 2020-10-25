全班面前叫學生「勃雞」...導師帶頭嘲諷！超扯原因曝　要賠10萬

▲阿傑須賠償男同學10萬元。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫Pakutaso）



記者林昱萱／台中報導

一名國中老師「阿傑」（化名）因為某男同學成績不符合其要求，竟然在上課時用「勃雞」稱呼對方，甚至還向同學介紹該字的意思，以此嘲弄、辱罵對方。對此，台中地院日前依法判他拘役100日，而民事部分則須賠償男同學10萬元。

判決指出，阿傑認為該名男同學的學習狀況，並不符合他的要求，就在課堂上稱呼對方「勃雞」，同時還向班上的同學介紹該字的意思，以此嘲弄、辱罵對方，導致男同學在同儕之間的人格、名譽都遭受貶損。對此，男同學表示，阿傑至少在特定多數人，得以共見共聞之上課地點，稱呼、辱罵自己「勃雞」5次。

阿傑雖不否認曾私下跟同學一起叫這個綽號，但也辯稱縱使有稱呼，也不符合公然的構成要件，甚至辯稱，「是聽到同學講的諧音後才跟著講，我沒有貶抑學生的意思」。

不過，法官審理、調查之後，不採信阿傑之說詞，認為他為人師表，言行舉止應為學生表率，並避免學生受到霸凌及其他危害，卻違反師德，多次以言語羞辱霸凌對方，導致其身心受創。對此，台中地院審理後判阿傑應給付男同學新台幣10萬元，同時也應在網站、公佈欄刊登道歉啟事7日。