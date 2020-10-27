朝野立委組「台法國會友好協會」　普羅旺斯辦事處12月開張

▲台法友好協會成立大會。（圖／記者呂佳賢攝，下同）

記者徐政璿／台北報導

由朝野跨黨派立委組成的立法院「台灣與法國國會友好協會」27日舉行成立大會。法國駐台代表公孫孟（Jean-Francois Casabonne-Masonnave）表示，今天很高興看到許多跨黨派委員出席，共同關注台法關係，台灣12月將在南法普羅旺斯新開設代表處，這代表兩國關係極其熱絡，法國在台協會今年冬天也會搬到101大樓的39樓。

「台灣與法國國會友好協會」成員目前累計已有將近60位立委，包含民進黨、國民黨、時代力量、台灣民眾黨、台灣基進的立委，也有無黨籍立委參加。會長為蔡適應，副會長由國民黨立委吳怡玎、台灣基進立委陳柏惟擔任。

立法院秘書長林志嘉、法國駐台代表公孫孟（Jean-Francois Casabonne-Masonnave）、外交部次長曾厚仁、僑務委員會副委員長徐佳青等人27日上午都出席成立大會。駐法國代表吳志中、法國國民議會友台小組主席戴扈傑（François de Rugy）也透過影片祝賀。

蔡適應表示，台灣處境特殊，推動國會外交是立委的重責大任，期待透過成立「台灣與法國國會友好協會」，匯集大家的力量，促進台法國會議員、各級政府單位間聯繫；祝福台灣和法國關係蒸蒸日上，盼明年度正式啟動台法國會議員交流。

曾厚仁指出，法國是歐盟的核心會員國，也是台灣重要的經貿夥伴。台法雙方在經貿、科技、文化、教育等各領域實質交流緊密，雙方國會的互動友好。駐普羅旺斯辦事處12月上旬將揭牌，為台法關係進一步發展奠定更好基礎。

曾厚仁說，感謝立法院對台法關係的支持，積極促進雙邊國會交流，外交部會全力配合，積極擴展國會外交。