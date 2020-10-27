國旅有補又有拿！住一晚省500元　再抽「iPhone 12、Switch」

▲旅宿業者合作，推出進擊券與抽獎活動。（圖／中台灣觀光產業聯盟提供）

記者李宜秦／台北報導

旅遊業者為刺激觀光景氣，自發性發起國旅補助計畫，11月起到明年底至配合旅宿入住，就可折抵500元。發起單位中台灣觀光產業聯盟指出，只要在明年1月底前填寫入住登記表單，且確實入住者，就可參加抽獎，首獎到三獎分別為iPhone 12、任天堂Switch、現金3000元。

中台灣觀光產業聯盟表示，民眾可選擇旅館、民宿、觀光旅館入住，最低只要500元就可使用，目前已有10家連鎖飯店加入，包括福容大飯店、力麗觀光飯店、香城飯店集團、御宿旅館集團、花鄉連鎖飯店，部分業者也另外推出加碼活動，如泰安觀止可折500到1250元。

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民眾只需三步驟，包括查看適用補助的旅館、完成訂房、上網登記入住日期，即可享有優惠，外國人也可使用，不需上傳身分證，由於此計畫是由業者自行發起，因此業者不需準備申報資料，補助計畫預計自11月起至明年12月底。

▲中台灣觀光產業聯盟表示，未來預計發行1000萬份實體進擊券，民眾也可掃QR Code使用優惠。（圖／中台灣觀光產業聯盟提供）

除此之外，中台灣觀光產業聯盟進一步推出「住宿進擊券抽獎活動」，只要在官網填寫入住登記表單，並確實入住者，即可參加抽獎，第一波活動期間為即日起至明年1月31日，抽獎日期為明年2月5日，入住多次可有多次抽獎資格。

抽獎活動首獎到三獎分別為iPhone 12、任天堂Switch、現金3000元，另有10名優惠獎，可至合作旅宿免費入住一晚。中台灣觀光產業聯盟理事長黃正聰表示，獎項均由旅宿業者提供。

黃正聰表示，該計劃開跑一周就有近400家業者報名參與，預計有機會達到上千家旅宿響應，第一階段目標為500家旅宿，平均下來各縣市也有20餘家可選擇，對旅客而言相當足夠，且民宿、飯店等都可選擇，還有連鎖飯店加入。

▲目前參與旅宿家數最多為東台灣。（圖／記者李宜秦攝）

截至今（27）日為止，已有近400家旅宿業者申請加入「住宿進擊券」計畫，各縣市旅宿業家數分別為宜蘭53家、花蓮37家、台東24家、屏東27家、高雄17家、台南11家、嘉義2家、台中29家、南投28家、苗栗19家、彰化6家、台北21家、新竹15家、桃園7家、基隆1家、金門19家、澎湖13家、馬祖6家，參與家數以東台灣114家最多。

補助消息稍早一出，安心遊2.0官網立即塞爆，線上人數過多，網站無法開啟，中台灣觀光聯盟表示，目前正在修復中，請民眾耐心等候。

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