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渣打集團估「今年全球GDP成長率為-3.3%」：亞洲以外經濟體面臨緊縮

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▲渣打銀行舉辦「鏈結未來．高峰論壇」，邀請產官學代表，聚焦探討全球供應鏈布局新趨勢。（圖／記者陳依旻攝）

▲渣打銀行舉辦「鏈結未來．高峰論壇」，邀請產官學代表，聚焦探討全球供應鏈布局新趨勢。（圖／渣打銀行提供）

記者陳依旻／台北報導

渣打國際商業銀行日前舉辦「鏈結未來．高峰論壇」，近百位國內企業高階經理人齊聚並探討在疫情過後的總體經濟發展與企業因應之道。渣打銀行東北亞區資深經濟學家符銘財指出，全球經濟正面臨二戰以後最嚴重的衰退，預估「2020年全球GDP成長率為-3.3%」。

疫情將催化全球供應鏈的簡化跟縮短化

「主因是亞洲以外經濟體將面臨較嚴重的緊縮。」符銘財指出，除了經濟面的直接衝擊，值得關注的還有，隨著各國積極推動重建工作與刺激措施，疫情造成的結構性改變也逐漸浮現。

符銘財表示，新冠肺炎（COVID-19）不僅加速全球數位化發展，也為永續綠色科技帶來發展契機，渣打集團預期疫情將催化全球供應鏈的簡化跟縮短化，企業開始體認供應鏈過度集中的風險，並考慮調整供應鏈策略與思維，以分散產能。

渣打銀行觀察，以往過度集中單一市場的供應鏈策略，已無法因應快速變遷的全球環境，企業必須重新檢視供應鏈佈局，透過朝向在地化生產及縮短供應鏈等方式，並將重點從降低成本轉向降低風險，以因應供應鏈斷鏈危機。

渣打銀行｢鏈結未來．高峰論壇」出席者有外貿協會董事長黃志芳、醫材大廠中衛CSD營運長張德成、波士頓顧問BCG董事總經理徐瑞廷。

外貿協會董事長黃志芳致詞時指出，2020年是瞬息萬變的一年，全世界都在關注經濟版圖的變化，相信台灣將憑藉實力在全球供應鏈重組過程中扮演關鍵角色。

論壇協辦單位商周集團總經理朱紀中則提出迎戰未來的三大關鍵，分別是供應鏈重塑－長鏈變短鏈、企業勝出關鍵－ESG創新、引領企業變革－數位轉型。

近7成企業正考慮將產能移出中國


根據渣打集團2020年度大灣區調查結果，在中美貿易關係與疫情的雙重影響，有43%企業積極考慮轉移產能，另外有近25%的受訪企業出於其他理由也考慮遷廠，合計有近7成企業正考慮將產能移出中國。然而，多數企業仍傾向於分散供應鏈的模式，而非將現有產能完全移出中國；而越南兼具多元化生產能力跟勞動力優勢，仍是現階段最受歡迎的遷廠目的地。符銘財特別點出，除了營運面考量，台灣還有一項領先優勢，能幫助台商企業在這波全球供應鏈重組的過程中勝出，也就是全球供應鏈對台灣企業的高度信任感，有效鞏固台灣在全球供應鏈的關鍵地位。

針對供應鏈重塑是台灣企業的當前課題。波士頓顧問BCG董事總經理徐瑞廷表示，目前有三股力量在推動全球供應鏈重組的進程，分別是疫情、地緣政治與數位科技發展，企業思維必須更敏捷更積極，才能回應客戶需求跟產業趨勢。

中國衛生材料生產中心（中衛）營運長張德成也分享中衛由傳統代工轉型品牌經營的歷程，指出在品牌重塑的過程中，從組織調整到軟硬體資源分配，都必須全盤重新思考，以消費行為與環境因素為導向，維持營運的靈活與彈性，才能在市場出現變化時即時回應消費者需求，搶得先機。

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