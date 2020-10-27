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網傳上海爆發本土疫情　官方否認

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▲▼上海。（圖／CFP）

▲上海。（圖／CFP）

文／中央社台北27日電

網傳中國上海市浦東新區近日因為一名居家隔離人員感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19 ），已導致5人確診。不過官方昨晚否認， 強調該病例並未造成疫情擴散，密切接觸者均呈陰性。

近日微信群組盛傳一段聊天記錄稱，上海浦東新區 花木地區發現5例確診病例，因為一戶居家隔離人員確 診，此人還請了水電工上門，而且水電工的服務半徑涉 及30多戶、7個街鎮，導致相關密切接觸者都被送去集中隔離點，另外30多戶人家也已被集中隔離，是否被傳 染待查。花木地區已因此加強量體溫、戴口罩。

對此，浦東新區官方微博26日深夜通報稱，10月22 日，浦東新區有1例境外入境人員在「7+7」隔離期間出 現症狀，經綜合流行病學史、臨床症狀、實驗室檢測和 影像學診斷結果等後被確診，已轉運至公共衛生臨床中 心治療。

通報稱，相關部門已按照防控要求排查病例的密切 接觸者和一般接觸者、密切接觸者的密切接觸者，全部 落實相應管理措施，並全部進行核酸採樣檢測，目前結 果「均為陰性」。病例住所通道、電梯等公用區域也已 按規範完成消毒。

針對網傳聊天記錄宣稱街道和居委沒有採取任何隔 離措施，導致居家隔離人員確診後傳染他人，上海官方 強調，對境外入境人員檢測、隔離14天的規定一直沒變 過，對居家隔離人員的管理也非常嚴格，所有入境人員 從入境到衛生檢疫、檢測、轉運全部是按照規定實行無 縫對接和全程閉環管理。（編輯：楊昇儒/翟思嘉） 

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