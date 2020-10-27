畸形連體嬰！寶寶腹部冒5cm小手…詭長「4個乳房」嚇壞爸媽

▲寶寶身上出現「小手」。（圖／CTWANT提供，下同）

文／CTWANT

大陸湖南益陽一名李姓孕婦，今年8月18日生下一名3600克重的男嬰小樂（化名），從臉部來看與一般寶寶沒有差別，但掀開衣服卻驚見腹部長出一隻「5公分小手」，根部兩側還有2個乳房，加上原本的就有了「4個乳房」，家人擔心這會影響寶寶的健康，隨後緊急送醫治療。

根據《新晚報》報導，隨著小樂不斷成長，這隻手也逐漸增大，爸媽擔心腫塊可能連接到體內臟器，恐會對孩子造成影響，隨後趕緊到當地醫院檢查，不過醫師建議轉往上級醫院治療，因此一行人前往湖南省一三甲醫院就診，驚檢查發現是一個「寄生胎」，有腫瘤病變可能性。

小樂於10月19日早上9點進行手術，新生兒外科副主任鄒嬋娟醫師指出，可以明顯看到寄生胎的手指頭及指甲，同時發現腫塊基底有軟骨組織，為完整胎體的某部分寄生另一個不完整的胎體，診斷為「不對稱畸形連體嬰」，最後順利完成手術，並將部分寄生胎送至病理檢查。

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