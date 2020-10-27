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Live／「新北歡樂耶誕城」全台唯一迪士尼光雕　侯友宜宣布啟動

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記者羅婉庭／新北報導

與香港、東京、新加坡海灣並列「亞洲四大耶誕慶典」的新北歡樂耶誕城為歡慶10週年，將提前於11月13日隆重開城，將創下歷年最長的52活動期，讓全台民眾玩個夠！眾所矚目的全台唯一迪士尼光雕投影秀，今日將揭曉10大經典童話。新北市長侯友宜稍後會親自宣布啟動，《ETtoday新聞雲》將全程直播。

在前陣子公告將首度和迪士尼合作後，「新北歡樂耶誕城」的開城日一直是萬眾矚目的焦點，開園時間也確定將於2020年11月13日起至2021年1月3日，持續52天點亮新北之夜，是歷年來最長的開城時間。

新北市觀旅局透露，今年以「迪士尼經典童話」為主題，將重現《木偶奇遇記》、《愛麗絲夢遊仙境》、《小飛俠》、《小飛象》與 「迪士尼公主系列」等肖像之經典場景。四大燈區包含主題燈飾、遊樂設施、藝術裝置等，共高達48座，創下歷年來最多，帶給民眾更豐富多元的視覺饗宴，範圍也涵蓋「市民廣場」、「站前廣場」、「萬坪公園」，再擴大延伸至「府中商圈」。

此外，年年嗨翻市民廣場的的巨星耶誕演唱會，第一波卡司也宣布將邀請9m88、告五人、高爾宣同台飆唱，之後會再陸續公布卡司。

▼ 新北歡樂耶誕城。（資料照／記者湯興漢攝）

▲▼2019新北歡樂耶誕城試點燈。（圖／記者湯興漢攝）


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