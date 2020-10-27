　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

探訪海神宮山地秘境卻迷航　「119報案APP」精準定位獲救脫困

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲屏東縣政府消防局依119報案APP，精準鎖定座標，迅速救人脫困 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣政府消防局依119報案APP，精準鎖定座標，迅速救人脫困 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

3名遊客到屏東縣三地門海神宮遊玩，因導航錯誤迷路，不知身在何處，屏東縣政府消防局在確認報案人迷路地點有網路訊號，提醒他們下載「119報案APP」，並請其依照指示輸入聯絡人資訊，再次進行報案即可定位所在位置座標，讓消防人員很快找到他們位置，迅速脫困，這是消防局本週以來第2起，經由119執勤員引導下載該報案系統成功救援案例。

▲屏東縣政府消防局依119報案APP，精準鎖定座標，迅速救人脫困 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲119APP鎖定座標。

消防局119於10月26日下午受理民眾報案，指稱他們1車3人前往三地門鄉海神宮遊玩，因導航錯誤迷路，不知身在何處，請求救援，119立即派遣三地門分隊由分隊長陳光明帶隊前往搜尋。

為確定迷途者所在位置，119執勤員在確認現場有網路訊號後，隨即引導迷途民眾下載「119報案APP」，並請其依照指示輸入聯絡人資訊，再次進行報案即可定位所在位置座標，搜救人員利用所提供的座標，順利與報案人接觸，協助將其帶回安全處。

消防局說，這是一週以來已受理2件民眾迷途案，並經由119執勤員引導下載「119報案APP」而成功救援，消防局因此呼籲民眾可下載「119報案APP」，民眾如能善用APP報案就可大幅縮短報案內容，並精準協助消防人員掌握現場狀況及縮短到達現場時間，有效爭取黃金救援時間。

▲Her今天推出「蘿拉蜜思 喚顏凝露」一般、清爽、保濕、勻亮，4款擇150ml、原價1500元、特價679元

►二手票券豐富你的生活

ET快訊
內湖直擊！大陣仗「裝甲車隊」疾駛上陽明山
男賭氣開瑪莎拉蒂自撞公車亭天價維修費曝光！車主崩潰
拜登兒與亡兄女兒脫衣畫面流出　提前投票選民崩潰要改投川普
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台64驚悚逆向畫面曝！超級三寶開車上演玩命關頭　重機搏命秒閃

白衣女慢慢走向外海...海巡所長：我只要妳活著！她回頭了

潮州警擋強行入侵！男拉扯倒地「顱內出血」…雙方互告傷害

涉收廠商賄賂、招待喝花酒　雲林縣2地政處公務員收押

噁男傳訊「女兒我一定弄上床」又在幼子前性侵按摩女

恐怖衝擊！清水22歲騎士與轎車猛撞亡　機車解體零件散落路口

浴室裝針孔偷拍妻子、親戚女兒洗澡　大叔辯：解決生理需要

台21線山道屁孩壓彎噴衝對向　紅牌重機阿伯慘被擊落畫面曝光

雲林地政處2官員涉收賄！工程完工續攤喝花酒　聲押獲准

彰化和美上演「穿越」劇！超商員工誤踩油門　撞破大門玻璃

《我的婆婆》結局鍾欣凌揭「餅店留給兒子」原因　網友看哭道歉「對不起」：誤會彩香了

後輩見退貨遠征隊超緊張「口誤+手抖」　嚴正化.李孝利練到凌晨…後台緊擁哭了

遇警臨檢「錄影自保是否合法？」　律師：警行公務不能主張隱私權

KID：最後一集，謝謝大家　《玩很大》倒數5分「小鬼回星球」引鼻酸...

水費暴增懷疑漏水？達人教撇步 檢查水錶簡單步驟...自己也能修！

千萬藍寶堅尼搶車位馬路中迴轉 車尾撞倒路邊機車...網笑：好丟臉

4女毀逢甲住房「床單包檳榔渣」　飯店經理直呼：像是國旅大毀滅

Lulu.白癡公主玩到失控地上扭成一團　「社經地位」一聽秒歪樓：什麼意思XDD

《料理之王》女選手做菜二度把Lulu請走XD 　金鏟子直接炒斷：我傻眼！

小琉球民宿一晚280元？他秒下訂　事後「價格漲6倍」...業者出面喊冤

台64驚悚逆向畫面曝！超級三寶開車上演玩命關頭　重機搏命秒閃

白衣女慢慢走向外海...海巡所長：我只要妳活著！她回頭了

潮州警擋強行入侵！男拉扯倒地「顱內出血」…雙方互告傷害

涉收廠商賄賂、招待喝花酒　雲林縣2地政處公務員收押

噁男傳訊「女兒我一定弄上床」又在幼子前性侵按摩女

恐怖衝擊！清水22歲騎士與轎車猛撞亡　機車解體零件散落路口

浴室裝針孔偷拍妻子、親戚女兒洗澡　大叔辯：解決生理需要

台21線山道屁孩壓彎噴衝對向　紅牌重機阿伯慘被擊落畫面曝光

雲林地政處2官員涉收賄！工程完工續攤喝花酒　聲押獲准

彰化和美上演「穿越」劇！超商員工誤踩油門　撞破大門玻璃

中職／悍將魔鬼秋訓來了　洪總：大家要快快樂樂用心練球

台64驚悚逆向畫面曝！超級三寶開車上演玩命關頭　重機搏命秒閃

不能出國沒關係！「頭等飛機餐」賣場吃得到　紅酒燉牛肉飯、牛肉麵都有

G6菜鳥先發對決光芒王牌　運彩看好道奇奪冠

9人雨中哀悼去世家人　屋頂突然倒塌...5女睡夢中被活埋

川普怒斥「60分鐘」主持人畫面曝！氣到突然離開現場

掃光飯店備品很小氣？　旅館業者親曝「真相」：希望客人全拿走

謝龍介賭輸！今下午赴台中葫蘆墩公園跳溪…網嚇傻：5天前才出事

出口最大功臣　前9月電子零組件比重占近4成　積體電路最大宗

果粉怒了！MagSafe配「最新轉接頭」才有15W快充　用舊款會變慢

社會熱門新聞

角頭要命小方前妻！大姐頭入女監淪人肉沙包　血淚信曝

即／爸媽前晚吵架　蘆洲11歲女童校內墜樓

他開海神撞公車亭半毀　車主全目睹

「重量級女囚」打趴大姐頭！還性侵室友：紅燈擋不住流氓

視訊不能斷！她怕哥逞慾　嬸跪哭求情

想偷小英病歷！3立委助理涉共諜　2人認罪

花15萬「買清大學歷」　她變科技廠副理

惡老闆囚禁母女3人　直播主揪團救人

即／台南「蘇大媽」慘了　要被關8個月

文創董座陷資金缺口　跑高嘉瑜服務處汽油淋身

非法女移工跌落鷹架　遭鐵條刺穿右腰亡

台中受虐女童獲救　見飯糰雙眼發亮

見晨運女背太殺　噁男尾隨回家撲倒

台21線重機遭三寶「跨雙黃線擊落」

更多熱門

相關新聞

遊客天鵝湖迷途　119報案APP座標瞬間鎖定獲救

遊客天鵝湖迷途　119報案APP座標瞬間鎖定獲救

2名遊客到屏東縣三地門天鵝湖瀑布遊玩，因天色昏暗迷路，向屏東縣政府消防局求援，消防局派員協搜救，確定他們迷路地點有網路訊號後，引導他們下載「119報案APP」並再次報案，搜救人員依座標很快找到他們所在，迅速將他們救下山，均未受傷，平安返家。

解放軍士兵落入印軍手中　環時：迷路的軍人

解放軍士兵落入印軍手中　環時：迷路的軍人

2歲男童雙十連假落單逛大街

2歲男童雙十連假落單逛大街

Apple Watch耗電嚴重！蘋果急推watchOS 7.0.2修補問題

Apple Watch耗電嚴重！蘋果急推watchOS 7.0.2修補問題

新系統上線第3天！　北富銀：ESB有改善，但尚未達到最佳狀態

新系統上線第3天！　北富銀：ESB有改善，但尚未達到最佳狀態

關鍵字：

屏東縣消防局海神宮導航迷路三地門119APP

讀者迴響

發燒話題

地震 丁小芹 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

公務員飲水放「母豬發情素」害女同事狂懷孕

換中獎發票！行員：這張1000萬...他下秒GG

連鎖雞排店爆退盟潮　業者曝心酸

台中爸打疫苗倒下！妻哭著簽病危通知

吳宗憲打疫苗身體巨大變化：我後悔了

高雄傳奇茶店搶進「最貴路口」賣Buffet　嗆：比漢來好

角頭要命小方前妻！大姐頭入女監淪人肉沙包　血淚信曝

不會立中柱！台中女遭房東趕走

被酸Hermès都不會唸！歐陽妮妮：講正確又罵我做作

即／爸媽前晚吵架　蘆洲11歲女童校內墜樓

沒錢也能叫外送？內行怒：僅司機知道

徐凱希曾挨罵勾引《星光》男選手

人夫瞞荒唐性史！高燒送醫驗出愛滋

他開海神撞公車亭半毀　車主全目睹

「重量級女囚」打趴大姐頭！還性侵室友：紅燈擋不住流氓

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》結局鍾欣凌揭「餅店留給兒子」原因　網友看哭道歉「對不起」：誤會彩香了

《我的婆婆》結局鍾欣凌揭「餅店留給兒子」原因　網友看哭道歉「對不起」：誤會彩香了
後輩見退貨遠征隊超緊張「口誤+手抖」　嚴正化.李孝利練到凌晨…後台緊擁哭了

後輩見退貨遠征隊超緊張「口誤+手抖」　嚴正化.李孝利練到凌晨…後台緊擁哭了

遇警臨檢「錄影自保是否合法？」　律師：警行公務不能主張隱私權

遇警臨檢「錄影自保是否合法？」　律師：警行公務不能主張隱私權

KID：最後一集，謝謝大家　《玩很大》倒數5分「小鬼回星球」引鼻酸...

KID：最後一集，謝謝大家　《玩很大》倒數5分「小鬼回星球」引鼻酸...

水費暴增懷疑漏水？達人教撇步 檢查水錶簡單步驟...自己也能修！

水費暴增懷疑漏水？達人教撇步 檢查水錶簡單步驟...自己也能修！

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面