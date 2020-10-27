探訪海神宮山地秘境卻迷航　「119報案APP」精準定位獲救脫困

▲屏東縣政府消防局依119報案APP，精準鎖定座標，迅速救人脫困 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

3名遊客到屏東縣三地門海神宮遊玩，因導航錯誤迷路，不知身在何處，屏東縣政府消防局在確認報案人迷路地點有網路訊號，提醒他們下載「119報案APP」，並請其依照指示輸入聯絡人資訊，再次進行報案即可定位所在位置座標，讓消防人員很快找到他們位置，迅速脫困，這是消防局本週以來第2起，經由119執勤員引導下載該報案系統成功救援案例。

▲119APP鎖定座標。

消防局119於10月26日下午受理民眾報案，指稱他們1車3人前往三地門鄉海神宮遊玩，因導航錯誤迷路，不知身在何處，請求救援，119立即派遣三地門分隊由分隊長陳光明帶隊前往搜尋。

為確定迷途者所在位置，119執勤員在確認現場有網路訊號後，隨即引導迷途民眾下載「119報案APP」，並請其依照指示輸入聯絡人資訊，再次進行報案即可定位所在位置座標，搜救人員利用所提供的座標，順利與報案人接觸，協助將其帶回安全處。

消防局說，這是一週以來已受理2件民眾迷途案，並經由119執勤員引導下載「119報案APP」而成功救援，消防局因此呼籲民眾可下載「119報案APP」，民眾如能善用APP報案就可大幅縮短報案內容，並精準協助消防人員掌握現場狀況及縮短到達現場時間，有效爭取黃金救援時間。

▲Her今天推出「蘿拉蜜思 喚顏凝露」一般、清爽、保濕、勻亮，4款擇150ml、原價1500元、特價679元

►二手票券豐富你的生活